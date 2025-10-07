「ChatGPTで出力した文章がなんだか読みにくい……」AI文章が“つながらない”理由は「接続詞」にあり？

生成AIの普及により、誰でも簡単に文章を生成できる時代がやってきた。だが、生成された文章にはどこか「ぎこちなさ」が残ることが多い。その原因のひとつが、接続詞の扱いである。「だから」「しかし」「ところで」といった接続詞が、文と文の“つながり”を整え、読者を迷わせない道しるべになる。



『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』（マイナビ出版）から一部抜粋・再構成してお届けする。

生成AIには「書きたい文章」がない

2023～2024年は、ライター、編集者など文章を生業とする方にとって、歴史的な転換点を迎えた年と言えるでしょう。そう、ChatGPTに代表される生成AIの爆発的な普及がその理由。「画像生成AI」も大きな話題にはなりましたが、画像生成に比べ、より汎用性が高く、多くの業務に実装できうる点で、「文章生成AI」の注目度は桁違いでした。

文章生成AIは、文章生成だけではなく、情報収集、翻訳、要約、文章拡張、校正など、文章にまつわるおおよそすべての業務に適用可能。そのあまりの精度の高さから「リリース起こしライター、もうオワタ」という流れになっています。

ここで大事なのは「ライターオワタ」ではなく、「リリース起こしライター」が終わる、ということ。そう、文章生成AIは、主義主張のないライターの代わりはできるのですが、内発的に（指示なしに）文章を生成することはできません。なぜなら、彼ら（AI）には「私」がなく、それはすなわち「書きたいこと」がないからです。

生成AIが出力できるのは「ぶつ切り状態」の文章

私は、2023年の夏に『生成AI導入の教科書』（ワン・パブリッシング刊）という本を編集しました。著者はWebメディア「AINOW」の元編集長で、彼は息をするくらい当たり前にChatGPTを活用し、本書を約半月で執筆（288ページ！）。その際、ChatGPTを以下の用途で使ったとのこと。

① 構成の生成

② 一般論の生成

③ インタビュー記事の整え

④ 文章の校正・整え

こうして生成された文章は、論理的な破綻もなく、一般の書籍として十分に楽しめるものでした。ただ、ひとつだけ、「生成AI時代は、この文章技術が重要になるなぁ」と思ったことがあります。

それは「接続詞」の使い方です。

ChatGPTはトークン数（テキストを構成する最小単位のことで、テキストを意味のあるかたまりに分けたもの）に上限があるため、現時点では「一気に10万字の文章を書いて」というプロンプトには非対応。何千字ごとなど、ある種「ぶつ切り」の回答が生成されます。それをつないで一編のテキストにするのは、間をつなぐもの、すなわち接続詞が必要になるのです。

接続詞は大きく分けると「順接」と「逆接」のふたつがあります。

順接 …（例） この書籍は面白い。だから、すごく売れています。

逆接 …（例） この書籍は面白い。しかし、執筆者の松井某は面白味に欠けます。

まず順接は、ふたつの文、または句の接続方法で、前の文が後の文の順当な原因・理由などになっているもの。順接の接続詞を用いれば、ふたつの文でとても自然な流れを作ることができます。一方、逆接は二文の接続で、前の文から予想される事象「以外」の結果が示される関係を結ぶ場合に使うもの。話が大きく変わるなど、違う方向に進む際に用いられます。

要は、接続詞は「道しるべ」で、高速道路などの分岐案内のようなもの。接続詞を見れば、そこに書かれている文章はどんな方向に進むのかが、なんとなくわかるのです。

接続詞は「ないと道に迷うシーン」でだけ使うべき

さて、ではこのルールをすべての局面に適応すれば、わかりやすく、素敵な文章になるのでしょうか。私は違うと思います。

接続詞は不要なものは削除しつつ、「ないと道に迷うシーン」でだけ使うべきなのです。道路案内でも100メートルごとに「このまま直進」と出たら煩わしいように、「そのままでOK」を示す順接は、省略可能なケースが多いのです。

「この書籍は面白い。すごく売れています」。接続詞を排除しましたが、これで道に迷う人はいません。では、逆接はどうでしょう。「この書籍は面白い。松井某は面白味に欠けます」となってしまっては、文章として言いたいことが不明瞭ですよね。「この書籍は面白いんだけど松井はちょっとなぁ……内容はまあ面白いんだけどさぁ」という書き手の逡巡が、道しるべとしての「しかし」に込められていたわけです。

ふたつ前の段落の冒頭で使った「さて」はどうでしょう。これは「転換」の接続詞です。これまでの流れを汲んで次の話題に行く区切りの役割で、順接の意味が強いため、省略できます。

では、もうひとつの転換の接続詞「ところで」はどうか。そこで区切りがついたという気持ちを必ずしも感じさせないワードで、「ところで、その考え方は間違っていないでしょうか？」など、やや逆接のニュアンスを含みます。もしくは「まったく違う話題（予想できない話題）へ切り替える」合図でもある。その意味で、「ところで」の削除は難しいのです。

流れに乗っている文章では接続詞を省略してよい／予想外の文章をつなぐ場合は接続詞が必要。これが大まかなルールです。文章生成AIを用い、出力された文章を結びつけて長文にする場合、こうした接続詞の存在が、その文章の読みやすさを左右する道案内になるのです。これは、ここ数年で得られた新しい「気づき」でした。

■まとめ

・AIで生成された文章はぶつ切れ。長文を作るためには「接続詞」が重要となる。

・接続詞は道しるべ。これを見れば、文章はどんな方向に進むのかわかる。

・流れに乗っている文章では接続詞は不要。予想外の文章をつなぐ場合は接続詞が必要。

文／松井謙介

『会社や学校では教えてくれない 文章力向上の鉄板ルール 生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』（マイナビ出版）

松井謙介 (著)

2025/9/24

1,980円（税込）

208ページ

ISBN： 978-4839990275

生成AIには書けない、“全人類執筆者時代”を生き抜くための文章作成ルールブック



生成AIの進化により、議事録やレポート、マニュアルといった事務的な文章は効率的に自動化できるようになりました。しかしビジネスの現場では、それだけでは不十分。企画書や提案書、人材募集文、オウンドメディアの記事など──人の感情を動かし、行動へとつなげる文章には、書き手自身の思考や意見、そして「相手にどう動いてほしいか」という意図が不可欠です。



最新のAIは流麗な文章を生み出し、表現力も増しています。しかし、「誰に向けて、何を伝えるのか」という視点は、人間にしか持ち得ません。読み手を意識し、関係性を踏まえて言葉を選ぶことこそが、成果を生む文章の鍵なのです。



本書では、生成AI時代にあっても欠かすことのできない「自分で書く力」を、実践的かつ最新のテクニックとともに解説。あなたの仕事に直結する「伝わる文章術」をお届けします。