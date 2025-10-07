原英莉花がランク5位で来季米ツアー昇格確定 伊藤二花は下部フル出場権を獲得
＜エプソン・ツアー選手権 最終日◇5日◇インディアン・ウェルズGL セレブリティC（カリフォルニア州）◇6626ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは2025年の全競技が終了した。ポイントランキング5位でシーズンを終えた原英莉花が、来季の米女子ツアー出場資格を獲得。“昇格”が確定した。
【写真】おめでとう！ ツアーカードを手にする原英莉花たち
ランキング上位15人が来季のツアーカードを獲得。1〜10位は「カテゴリー9」、11〜15位は「カテゴリー16」に割り振られる予定。原は昨年のQシリーズ（米最終予選会）を突破できず、今年は下部ツアーを主戦場にした。日本ツアーのシード権を放棄して選んだいばらの道。8月「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」で優勝を飾り、これは日本国籍の選手としては23年ぶりの快挙。今季出場18試合中トップ10入り9回と、常に上位を走り続けた。伊藤二花はランク69位で終え、下部の来季フル出場権（カテゴリーA）を獲得。長野未祈は87位、谷田侑里香は95位、山口すず夏は125位でシーズンを終えた。
エプソン・ツアー ポイントランキング
