ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が「ベースボールアメリカ誌」の2025年の年間最優秀選手に選出された。理由は打率.331/出塁率.457/長打率.688がすべてMLBでトップであること。OPSも1.144でもちろんトップである。

打率・出塁率・長打率の3部門すべてでMLBトップに立つことは極めて稀。この“スラッシュ三冠”をシーズンで達成したのは、第2次世界大戦後ではわずか6人目だ。過去の達成者は1957年のテッド・ウィリアムズ、1980年のジョージ・ブレット、1999年のラリー・ウォーカー、2002年のバリー・ボンズ、2013年のミゲル・カブレラである。

加えて4度の「50本塁打シーズン」は歴史的な3人の仲間入り。ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、サミー・ソーサだ。その上OPS＋（オーピーエス・プラス）で傑出している。これは「出塁率（OBP）＋長打率（SLG）」を基にしたOPS を、リーグ平均や球場の難易度を考慮して補正した数値。リーグ平均を100として相対化する。つまりMLBの平均打者はOPS＋100。好打者はOPS＋120〜140。MVP級はOPS＋160以上となる。

今季のジャッジのOPS＋は215（平均打者の＋115％も上）だ。2位大谷翔平の179、3位カル・ローリーの169を大きく上回っている。