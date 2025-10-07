バットに当たれば本塁打！大谷翔平、敵地ファンを黙らせる一発を放てるか



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ポストシーズンに入って以来、3戦全勝と負け知らずのドジャース。ディビジョンシリーズ制覇へ王手をかけるべく、第2戦に挑む。

初戦は投手として6回3失点9奪三振の好内容で勝利投手となった大谷翔平（31）はこの試合では定位置の「1番・DH」で起用されることが濃厚。

第1戦は5打席で4三振とバットでは魅せられなかっただけに、打者に専念する第2戦目は本領を発揮したい。

ちなみにフィリーズの先発は左腕のルサルド（28）を予定。大谷はルサルドとの通算対戦成績は14打数2安打、打率.143。

6三振を喫するなど決して相性がいいわけではないが2安打はいずれも本塁打。うち1本は今季の51号目の本塁打である。

大谷へのブーイングが予想されるシチズンズ・バンク・パークでの試合は決して容易ではないが、地元ファンを黙らせる一発を放つだろうか。

そしてドジャースも左腕のスネル（32）が先発予定。ワイルドカードシリーズでの好投をここでも披露できるか、注目が集まる。

ドジャースがリーグチャンピオンシリーズ進出へ王手をかけるか注目されるこの試合は日本時間7日午前7時8分にプレーボールを予定している。

