

この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。

■これまでのあらすじ

幼いころから妹に奪われ続けためぐみ。学生時代には彼氏を盗られ、独立資金として溜めてきたお金も妹に貸してしまった。母は「妹の方が魅力的」と妹の肩を持つ。結婚の挨拶のため彼と実家を訪れためぐみは、母の変わらない妹優先に傷つくのだった。



難病患者だった妹

その頃から母の偏愛が始まったすべてこの子のせい幼い頃、妹は病弱で手術を繰り返していました。母の不安はやがて歪んだ思い込みに変わったのです。同じ双子なのに、姉のめぐみは風邪一つひかない…きっと妹の健康を奪っているに違いない！理不尽ですが、母の妹に対する偏愛はその時から変わりませんでした。でも、めぐみもこれからは結婚し新たな家庭を築くのです。いつまでも母の呪いに縛り付けられるつもりはない…！



漫画：矢森てん/原作：あいか (KADOKAWA)

