トランプ米大統領　民主党と医療分野での合意成立望んでいる「非常にいいこと」起きる可能性

トランプ米大統領は医療保険制度（オバマケア）補助金について民主党と話し合っており「非常にいいこと」が起きる可能性があると述べた。私は医療制度の充実を望んでいる、民主党よりもはるかに強い思いだ。医療分野での合意が成立することを望んでいる。



民主党シューマー上院院内総務は、トランプ氏がようやく腰を据えてアメリカの家族のために医療保険制度改革に取り組む準備ができたようだ、民主党もそれを実現する準備はできているはずだとコメントした。

