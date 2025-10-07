カンザスシティ連銀総裁 インフレは依然として高止まり、より多くの品目で価格上昇が見られる カンザスシティ連銀総裁 インフレは依然として高止まり、より多くの品目で価格上昇が見られる

カンザスシティ連銀総裁 インフレは依然として高止まり、より多くの品目で価格上昇が見られる



カンザスシティ連銀のシュミッド総裁はインフレは依然として高止まりしていると語った。



依然として高止まりしているインフレにFRBは引き続き取り組む必要がある。関税引き上げが耐久財価格の上昇につながっている可能性が高い。インフレが広がり、より多くの品目で価格上昇が見られることは懸念すべきことだ。



労働市場は冷え込んでいるものの依然として健全である。米政府機関閉鎖は間もなく終わるだろう。その間、FRBは代替データ、例えば調査や企業とのやり取りから得られるデータに目を向ける。

