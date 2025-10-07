「本物の私服警察官みたい」ドラマ『コーチ』撮影で倉科カナが魅せた 美しすぎる「パンツスーツ」姿

本物の警察官の横で

東京・霞が関（千代田区）に位置し、内堀通りを挟んだ目の前に皇居の城門が見えることから、通称「桜田門」と呼ばれる警視庁本部庁舎。その交差点で、ドラマロケが行われていた。

「桜田門」交差点は、常に本部庁舎に出入りする警察関係者や皇居周回道路を走る通称“皇居ランナー”が行き交っている。９月下旬のこの日は、加えて大勢のドラマスタッフの姿が。その中心で、黒いタイトなスーツを着たショートヘア姿が凛々しい印象を与えていたのは、倉科カナ（37）である。

「撮影が行われていたのは、10月17日放送スタートのテレビ東京系ドラマ９『コーチ』で、作家・堂場瞬一氏の同名小説が原作です。唐沢寿明（62）演じる主人公・向井光太郎は一見、冴えないおじさんの風貌ですが、実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員で、警察官の“コーチ”。

倉科は、早く出世したがゆえに、部下との関係に悩む女性係長・益山瞳を演じています。“コーチ”の的確なアドバイスで瞳以下、若い刑事たちが、潜在能力を引き出され、成長していく物語が描かれています」（テレビ誌ライター）

撮影が桜田門ということもあり、交差点には通常警備のために立つ制服警官の姿も。倉科は、引き締まった表情で交差点を渡り、警視庁前を歩くシーンを何度も撮影していた。その姿はまるで本物の私服警官のようだった。この日の最高気温は28度と暑さはそれほどでもなかったものの、強い日差しが照りつけていた。それでも汗ひとつかかず、撮影合間もクールな表情を崩さないところはさすが。倉科は、番組公式ホームページに、

〈人生、どんな職業であっても、壁にぶち当たったり、どうしてもうまくいかず、一人で思い悩む時があると思います。私が演じる瞳もそうで、刑事係長として将来を期待されているが、行き詰まっているのを自身では感じていて、向井さんに出会い少しずつ成長していきます〉

とコメント。このドラマで、また新たな倉科の魅力が最大限に引き出されるに違いない。

