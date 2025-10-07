ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦の試合前会見に臨み、先発マスクにベン・ロートベット捕手（28）を起用した理由を語った。

4日（同5日）の第1戦はロートベットが先発マスクをかぶって大谷とバッテリーを組み、5回に正捕手・スミスがロートベットに代わって代打で出場。そこからスミスがマスクをかぶった。

スミスは9月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けた影響で、一度は試合復帰したものの同13日にIL入り。その後の検査で骨折が判明していた。レギュラーシーズンはそのまま欠場が続き、第1戦で久しぶりに実戦復帰した。

ロバーツ監督は「考え方としては、第1戦の時と同じだ。ウィルはIL（故障者リスト）から復帰したばかりで、まだ十分な調整ができていなかった。だから前回は5回、6回くらいから守らせて少しずつ慣らしていく形にした。今日はさらに積み上げる段階だ」と説明。「打席にも3度立てて、そこからいい感触をつかめたのはポジティブだった。体の状態も良く、手応えはある。このまま良い流れを維持できれば、第3戦の先発マスクも考えている」と状態次第では本拠での第3戦は正捕手・スミスが先発マスクをかぶる可能性も示した。

チームはシーズン序盤はスネルやグラスノーら先発陣。夏場以降はスミスだけでなくマンシーやE・ヘルナンデス、エドマンらも負傷離脱するなどケガ人が続出した。その中でナ・リーグ西地区で優勝を果たし、ワイルドカードも勝ち抜いて地区シリーズまで進んだ。チームの強さについて指揮官は「確かに、ケガにはかなり悩まされてきた。ただ、いくつかの要素がある。まずはフロントの力だ。選手層を厚くし、ウェーバーや育成面でうまくやりくりしてくれた。まだ準備ができていなかった若い選手たちも、チャンスを与えられて成長してくれた」とフロントのおかげでレギュラー離脱後も若手らでうまく補えたと感謝した。

そして「健康なコアメンバーは、常に一貫した姿勢でチームを支えてくれた。序盤は先発ローテーションがツギハギ状態だったが、後半はブルペンが支えてくれた。ポジションプレイヤー陣がほぼシーズンを通して健康だったのも大きい。全員がステップアップしてくれた結果、今ここにいる。それがチーム全体、組織力の証明だと思う」と大谷をはじめフリーマンらレギュラー陣がチームを支え、全員の力でここにいると語った。