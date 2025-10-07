溝端葵「ワンちゃんも泊まれるコテージに家族全員で行くのが恒例です」今週のカバーガールの胸のウチ

「いつもより大人っぽい写真が撮れました」

――３回目となるＦＲＩＤＡＹの撮影はいかがでしたか？

「今回はスタジオを二つ使わせていただいたのですが、そのうちの一つがプール付きだったんですよ！ そのプールがとても気持ちよくて、夏を満喫できたなって思えるような撮影になりました」

――印象に残っている衣装は？

「赤色のバレリーナっぽい衣装ですね。私は普段前髪を下ろしているんですが、初めて前髪を上げてもらったんです。いつもより大人っぽい写真が撮れました」

――思い出深いロケ地はありますか？

「前回のＦＲＩＤＡＹの撮影になるんですが、初めて沖縄県に行ったんですよ。現地でソーキそばやしゃぶしゃぶを食べたことが思い出深いですね」

――グラビア撮影で訪れてみたい場所はありますか？

「海外に行きたいです。リゾートっぽい場所に行きたいですね。私はイルカが大好きで、前にイルカと触れ合える施設で撮影する案が出たことがあったんですけど、その時はスケジュールが合わなくて行けなかったんです……。だからいつか、グアムなんかでイルカと一緒に撮影するのが夢ですね」

――デビューから半年が経ちましたが、グラビアの仕事は楽しめています？

「ものすごく！ 毎回違う衣装が着られるのも嬉しいし、撮影場所によって雰囲気がガラッと変わるのも面白いですね。ロケの時は、撮影の合間に美味しいご飯も食べられる。これもひそかな楽しみのひとつです」

――ツラいと感じたことは？

「ないです！ 私はすごいポジティブ思考なので、悩むことがほとんどない。なんでも楽しく乗り越えられるタイプなんです！」

――自分の強みは何だと思いますか？

「笑顔かなって思います。ありがたいことに、グラビアを見ていただいた方から『表情が豊かだね』って言っていただけることが多くて。最近はちょっと大人っぽい表情にも挑戦していて、自分の中でも″バリエーションが増えてきたな″って感じるようになりました」

「帰省で半年分のエピソードを吐き出しました」

――故郷の大阪から離れて、ホームシックにはなりませんか？

「思ったより大丈夫でしたね。家族とはビデオ通話で頻繁に話せているので、そこまで寂しさは感じなかったです。それに、８月末から９月の頭にかけて、少しだけ帰省できたんですよ。半年ぶりに家族や友達とたくさん話せて、リフレッシュできました」

――久しぶりの地元を堪能できたのですね？

「ワンちゃんも一緒に泊まれるコテージに家族全員で行くのが恒例行事なんですが、今年も行ってきました。自然の中でゆっくり過ごす時間って、やっぱり特別ですよね。地元の友達や高校の先輩と久々にごはんに行ったりしていました。ずっと喋ってましたね（笑）。会っていなかった間にお互いに何があったかとか、半年分のエピソードを一気に吐き出した感じです」

――東京で友達はできましたか？

「大学時代の友達で上京している子がいて、その子たちと会っていますね。最近は、同じ『ｓｅｊｕ』所属の（高野）真央ちゃんとも仲良くなりました。撮影が終わった後、一緒にＴｉｋＴｏｋを撮ったりしています」

――上京してから、一番の思い出は何ですか？

「ディズニーに行ったことですかね。実は私、ＵＳＪの年パスをずっと持っていて、ＳＮＳ上でも『ＵＳＪといえば溝端葵！』というイメージを持たれるぐらい好きなんです（笑）。でも、ディズニーにはまた違う良さがありました。キャラクターがいっぱい出てくるので、『夢の国』感がすごい。ＵＳＪは迫力あるアトラクションが多いんですけど、ディズニーはすごく丁寧に世界観が作られている。どちらも比べられない魅力があるなって思いましたね」

――最近ハマっているコンテンツはありますか？

「久々に恋愛リアリティ番組の『今日、好きになりました。』（ＡＢＥＭＡ）を観始めました。中高生の頃は毎回チェックしていたんですけど、大人になってからは自然と離れていました。でも、最近は同じ事務所の子が出ていることもあり、気になっていたんです。ＹｏｕＴｕｂｅで切り抜き動画を観ているうちに止まらなくなって、いつの間にか毎週観るようになっちゃいました（笑）」

――今後、挑戦したい仕事は？

「憧れのお芝居にどんどん挑戦していきたいです。今はまだ機会が少ないけど、ドラマや映画など、観てくださる方にストレートに届く表現ができるようになりたいなって思います。

いずれは″マルチに活躍できる人″になっていきたいですね。グラビアはもちろん、お芝居もバラエティも、自分なりに挑戦していきたい。そのために、表現力やトーク力を、これからもっと磨いていきたいと思っています！」

ミゾバタ アオイ 24歳

大阪府出身。今年の3月にデビューしたばかりの大型ルーキー。デジタル写真集『夏のはじめ』が大ヒットを記録したほか、ショートドラマやバラエティへの出演などジャンルを問わず活躍している

最近のマイベスト「CRAFTS」

ダイヤモンドアート

ダイヤモンドアートは、粘着シートに小さなビーズを貼り付けて画を作る遊びです。TikTokで流れてきた動画を見てやりたくなりました。大きめのサイズのアートだと、２〜３週間もかけて作るものもあります。私はよく寝る前にダイヤモンドアートをやるんですが、あっという間に時間が過ぎちゃうぐらい集中できます。今取り組んでいるものは、完成したら額に入れて飾りたいですね

『FRIDAY』2025年10月3・10日合併号より

取材・文：富士山博鶴