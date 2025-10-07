10月16日よりテレビ朝日系で放送がスタートする天海祐希主演の木曜ドラマ『緊急取調室』第5シーズンの第1話に、東京03の角田晃広、竜雷太、峯村リエがゲスト出演することが決定した。

参考：山本耕史＆若村麻由美、『緊急取調室』S5初回ゲストに 天海祐希「本当にうれしいです」

TVerで『緊急取調室』をみる 天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、 数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』。井上由美子が手がける完全オリジナル脚本をベースに、「取調室」という名の“密室の戦場”で行われる“銃も武器も持たない生身の人間同士の死闘”を描いた本作は、2014年1月期に放送されるや大きな話題に。これまで連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）に加え、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を世に送り出し、人気シリーズとして不動の地位を確立してきた。

そんな『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ。 連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、“シリーズ史上最強の被疑者たち”に立ち向かっていく。

初回拡大スペシャルでは、政府肝いりの再開発計画が発端となり、国家プロジェクト幹部の命が次々と奪われる連続殺人事件が発生。 捜査はどこまでも困難を極め、なんと、百戦錬磨のキントリの前に難攻不落の被疑者たちが多数乱立。歴代最高難度の取調べが展開される。これまで“被疑者”として信念のキャスター・倉持真人を山本耕史、その別居妻・倉持利津子を若村麻由美がそれぞれ演じることが発表されている。

新たに出演が発表された東京03の角田が演じるのは、連続殺人事件の発端となる再開発計画の工事を請け負う企業で、広報を担当する社員・辻本裕太。辻本は正義を信じながら、再開発反対派の怒号にも屈せず淡々と職務をこなしているが、彼がふと発した言葉に、真壁は引っかかりを覚える。この辻本こそが真壁が本シーズンで初めて、取調室で聴取する被疑者となる。

出演オファーを受けた角田は「まさか自分がキントリメンバーの皆さんと対峙することになるとは…。覚悟しておかなければ」とぐっと気を引き締めたそう。一方、天海は「お笑いの方はお芝居が上手。加減することなく、ぶつかりたい！」と撮影前から高揚感でいっぱい。そんな中、ついに迎えた取調室シーンの撮影に角田は、「最初でんでんさんに詰め寄られる場面があったのですが、テストの時から台本とまったく違う勢いだったので、セリフが飛ぶんじゃないかと焦りました」と撮影序盤の心境を吐露。続けて「天海さんが取調室に入ってこられた時は空気が変わるのを感じ、やはりものすごい緊張感の中での撮影。覚悟しておいて良かったです」と語った。

竜が演じるのは、連続殺人事件の被害者となる人気キャスター・倉持（山本耕史）の実父で、元ジャーナリストの磯貝信吾。あろうことか、倉持が連続殺人事件の犯人を挑発したことがキッカケで、殺害されてしまう。事件発生後、テレビカメラの前で父への愛を切々と語る倉持。ところが実のところ、磯貝は“裏の顔”も隠し持っていたことが、徐々に発覚していく。一方の峯村が演じるのは倉持家の家政婦・時田史恵。時田は、一家への忠誠を誓い、日々献身的に尽くしてきた女性。しかし、その動向には不審な点があり、どうにも拭えない怪しさが漂っている。

2人の出演に天海は「竜さんのように、力のある先輩が出てくださると、それだけで作品にも厚みが出ますし、重さも違ってくる。峯村さんも、ご出演が決まった時にすぐ『ありがとうございます！』とメールを送ったほど、大好きな女優さん。お二方にご出演いただけて、本当にありがたいです」とコメントを寄せた。

さらに、番組公式SNSなどでは、ゲスト陣も登場し、凄まじい取調べシーンの一部も厳選収録された120秒の最新予告映像が公開されている。

角田晃広（辻本裕太役）コメントまさか自分がキントリメンバーの皆さんと対峙することになるとは思ってもいなかったので、出演が決まった時は驚きました。そして、焦りました。取調室のシーンは、とてつもない緊張感の中での撮影なんだろうな、と。覚悟しておかなければ、と気が引き締まりました。そんな中、撮影前にキントリメンバーである塚っちゃん（塚地武雅）から「皆さん、気さくな方々だからご安心を」と連絡をもらったので、すごく助かりました。実際に撮影が始まるまでは和やかな雰囲気で、自分が51歳だと告げると、小日向（文世）さん、でんでんさんからは「若いねー！！」と言われました。塚っちゃんも以前、同じことを言われたそうですが、こんなことを言われる現場はなかなかないです。ところが…取調室のシーンの撮影では空気が一変。最初でんでんさんに詰め寄られる場面があったのですが、テストの時から台本とまったく違う勢いだったので、セリフが飛ぶんじゃないかと焦りました。でも、それはテンションを上げるため、テストの時だけやられたのだと聞き、心の底から安心したのですが…。天海さんが取調室に入ってこられた時は空気が変わるのを感じ、やはりものすごい張感の中での撮影。覚悟しておいて良かったです。皆さん、いよいよ第５シーズンが始まります！ 12月公開の『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』に向けて盛り上がっていきましょう！

木曜ドラマ『緊急取調室』

井上由美子が手掛ける医療ドラマ。取調官・真壁有希子が、専門チーム「緊急事案対応取調班」のメンバーとともに、 数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる。

TVerで『緊急取調室』をみる（文＝リアルサウンド編集部）