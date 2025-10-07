10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』より、お笑いコンビのコロコロチキチキペッパーズがAI考案の一発ギャグを披露する特別映像が公開された。

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レガシー』に続くシリーズ第3弾となる。

デジタル世界に送り込まれた天才コンピューター・プログラマーのケヴィン・フリンが、生死をかけたゲームに挑んでいく様子を描いたシリーズ1作目の『トロン』。続編『トロン：レガシー』は、ダフト・パンクが手がけた楽曲も大きな話題となった。最新作『トロン：アレス』では、これまで“現実世界”の人間がデジタル世界へと足を踏み入れてきた同シリーズで初めて、デジタル世界から現実世界へと、“超高度AIプログラム”が襲来するさまが描かれる。主人公は、AIプログラムの実体化によって誕生した、AI兵士アレス。“彼”は圧倒的な力と優れた知能を備えた究極の兵士だが、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間。やがて “永遠”を求めてAI兵士たちは暴走を開始し、デジタル世界が現実世界を侵食していく。

『トロン：アレス』コロコロチキチキペッパーズ特別映像 公開されたのは、コロコロチキチキペッパーズがAI考案の一発ギャグを披露する特別映像。あわせて、劇中でAI兵士が着用しているトロンスーツに身を包んだナダルが挑戦する、『トロン：アレス』にちなんだショートコントネタも同時に公開された。コロチキは自身のYouTubeチャンネルにて、AIを絡めた動画コンテンツを複数投稿しており、中には今回と同じように、AIが考えた一発ギャグを観客の前で実践する企画も。そこでAIが現実世界を侵食する本作のストーリーにちなみ、今回の起用となった。また、ネタを披露する2人の背後には、『トロン』シリーズを通して登場するバイク、‘‘ライトサイクル‘‘が存在感を放っているが、ナダルが大のバイク好きという一面があることも今回の企画に繋がった。

『トロン：アレス』は高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界が舞台。劇中では最強のAI兵士アレスが現実世界にやってくるが、AI兵士が現実世界で“生存”できるのはわずか29分間だった。コロチキの2人は、この『トロン：アレス』の物語設定を見事に生かしたショートコントを披露。「俺、AI兵士になってもうたわ…」と落ち込んだ様子のナダルに、西野が「なんでそうなったん？」と尋ねると、「映画『トロン：アレス』の宣伝に決まってるやろ！ プライベートでやるかこんなもん！」と清々しいほどはっきり言い切るナダル。

そしてバイク好きのナダルが、‘‘ライトサイクル‘‘のタイヤ部分に逆から跨るボケに西野からの突っ込みが炸裂する一幕も。「ライトサイクルがめっちゃカッコいい！ バイク好きだから今回のオファーを受けたの、AI兵士になったの」と意気揚々と語るナダルに、西野から、「この映画のAI兵士は29分間経つと消えてしまうらしい」と衝撃の事実を明かされる。それに驚きつつも、「まぁ、俺は芸能界で消えへんけどな！」とナダルは自信満々に返答していた。

撮影後に実施されたインタビューでは、「カッコいい衣装やバイクを用意していただいてありがたい」と感謝する西野に対し、ナダルは直射日光を浴びながらどんどん汗ばんでくるという過酷状況下での撮影について、「普通ならブチ切れるんですけど、『トロン：アレス』大好きなんでめちゃめちゃ声張ってやりました！」と振り返った。そんな中でも西野は涼し気な恰好で腹立たしかったことや、ライトサイクルを活かした自身のボケに、しっかり突っ込まなかった西野にクレームも入れ、西野が素直に謝る一幕も。

映画にちなみ、AIにまつわるエピソードを聞かれると、西野は「お笑い養成所の生徒がAIに作ってもらったネタで養成所のランキングを勝ち上がっている話を聞いて、時代変わってきてますね」と、まさに現実世界にAIが侵食していると感じた経験を語った。また、コロチキはそれぞれの人間像をAIに尋ねたみたことがあるそうで、西野は「休日にオシャレなカフェでナダルの活躍を妬んでいる」、ナダルは「人の嫌なところを見つけて日記に書きこんでほくそ笑む／相方のギャラを調べる」と、お互いに嫌な人格の予測をされたというAIエピソードも明かした。

『トロン：アレス』の予告を観て、西野は「映像技術も相まってめちゃくちゃかっこいいし、ディズニーのお城が赤く染まっているのが見たことない演出だったので、その時点でワクワクしましたね」と期待感を寄せ、ナダルは「AIの発達とか技術を用いた映画という事に期待してます。AIギャグめっちゃやりましたけど、もれなくスベってましたんで、本当に本編だけはAIの力を絶対に見せてください！！」と今回のネタを振り返りつつ、『トロン：アレス』でのAI兵士の活躍にエールを送った。

（文＝リアルサウンド編集部）