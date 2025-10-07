地獄のような不倫に堕ちる役で心身への影響も覚悟…井桁弘恵、28歳のうちに「苦しんで、もがいてみたい欲」
●作品が終わった後の自分を想像できない
きょう7日にスタートする日本テレビ系ドラマ『そこから先は地獄』(毎週火曜24:24〜)に主演する井桁弘恵。妻からの暴力に苦しむ美しい男性を救いたい思いがやがて愛情に変わり、地獄のような不倫関係へ堕ちていくというハードな役に挑む。
これまでの役はスイッチを切り替えることができたが、今作は「未知ですね」と語る井桁。一方、上京10年という節目に演じる中で、「視聴者の皆さんと一緒に進んでいける、成長できる役なのかな」とも想像する――。
井桁弘恵 撮影：蔦野裕
○「私生活が沈んでしまうこともあるのかな」
――今回のオファーを受けた際の率直な感想からお聞かせください。
結構ハードなことになりそうだなと思いました。心休まるシーンがなくて、ずっと胸騒ぎがする作品には携わったことがないので、どんな自分が出せるのかという緊張もありますし、自分の心身がどんな影響を受けるのか、もしかしたら私生活も雰囲気が変わってしまうのか…それくらいの衝撃がありました。でも、役者としてはすごく貴重な経験だと思って臨んでいます。
――かなり勇気のいる挑戦ですね。
この作品をやり終わった後の自分がどういう気持ちになるか、どんな世界が見えるのか想像がつかないので、飛び込んでみた感じですね。今28歳ですが、体力と気力があり余っているうちに苦しんで、もがいてみたいという欲があったんです。まだいろんなトライがしやすい年齢だと思うので。
――新しい自分を開けることにもなるかもしれないですね。
そうですね。超奔放になるかもしれないです(笑)
――ご自身は結構役に入り込むタイプですか?
毎回スイッチを切り替えるタイプではあるんですけど、今回に限ってはそれを毎回やると負担になる気がするので、役を演じて自分がどうなっていくのか、未知ですね。
――今まで役がプライベートに影響したことがあったのですか?
あまりないですね。ヤンキー役をやったときに、ちょっと脚を広げがちになったり、口が悪くなったりしたことはありました(笑)。役は引きずらないタイプですが、やっぱりハッピーなシーンの後はどうしたって楽しくなるので、今回はそういう場面が少ないと考えると、私生活がその延長でズーンと沈んでしまうこともあるのかなと思います。
―― 一方で、レギュラーのバラエティもあるので、そこはいい気分転換になりそうですね。
それはありますね。脳が一旦リセットできるし、相乗効果で、ドラマをやってる間はバラエティがまた新鮮でより楽しくなるし、そこからまたドラマの現場に来たら楽しさが倍増する感じがあるので、ずっと両方をやっていたいという願望があります。
――MCを務めている『おしゃれクリップ』は、ゲストの人生を深掘りする番組ですから、他人の人生を演じる俳優業において、参考になる部分も大きいですか?
大きいですね。役者としての立ち姿という部分も学べる番組です。大御所の大ベテランの俳優さんが、皆さん感謝をすごく大事にされているので、そういう部分は自分も忘れないようにしたいですね。
先日、吉田羊さんにお話を伺ったのですが、人を喜ばせることがすごくお好きな方で、現場でもいろんな方に目を配って、盛り上げて、楽しませてらっしゃるんだろうなというのが、共演されている方のお話からも伝わってきて、すごいなと思いました。今回はシリアスで、なかなか救いの少ない作品だからこそ、自分が楽しく盛り上げることができたらいいなと思いますね。
(C)日テレ
○パーソナルジムからの不倫「あり得るな」
――「不倫なんてするはずがない」と思っていた女性が泥沼の不倫に落ちていくというお話ですが、この役への印象はいかがですか?
私は未婚ですけど、結婚する人は「自分は不倫するはずがない」と誰しも思っていることだと思うんです。でも、そうじゃない方向に心が進んでしまった自分に悩んでいる姿を、台本を読んですごく感じました。莉沙の行動や発言を見ていると、愛や恋には、理性ではどうにもならないこともたくさんあると感じるので、つい「分かる」と思ってしまうような言動も多いと思います。
――今作の不倫のきっかけはパーソナルジムですが、井桁さん自身、通われた経験はありますか?
昔行っていたことがあります。例えばめちゃくちゃ相性が良くて気が合って、めっちゃタイプの男性だったら、好きになる可能性もあるかもって思います。それぐらい距離が近いんですよね。
私はそれがちょっと耐えられなくて辞めちゃったんですけど(笑)、だからこそ逆のパターンもあり得るなと思いました。
●憧れの佐藤栞里を追って「新しい道が開けた」
――大学入学で上京されて10年になりますが、井桁さんにとって思い描いていた10年ですか?
10年前に、10年後のことを何も思い描いてなくて(笑)。だから、まさかこんな場所にいさせていただけるとは、想像すらできていませんでした。最初の頃はモデル活動や『ZIP!』のレポーターや、初めてのホラー映画で物語の最初に食べられたりしていましたが(笑)、自分に何ができるのか、何がしたいのかというのを、探し続けた10年だった気がします。
――その中で、ターニングポイントを挙げるとすると何ですか?
『仮面ライダーゼロワン』は大きかったですね。一度は「もうお芝居はやりたくない」と思ったけど、「やっぱりやりたい」と思えた1年半を経験しました。
――松本若菜さんにお話を聞いたとき、『仮面ライダー』は厳しい現場で、新人時代に鍛えられたとおっしゃっていました。
私の時もシビアな現場で、自分のキャラクターをどう自分が守っていくかというのを、役者個人に任せられている部分が大きいんです。脚本家の方が何人もいらっしゃる中で、1年半同じ役をやるとなると、自分が曲げずにやらなきゃいけないところと、柔軟に動かないといけないところがあって、すごく役に向き合わないと、いかようにもなってしまう。そうやって、役に対しての責任感を学びました。
――その原点が、今作に臨むにあたっても生き続けているのでしょうか。
そうですね。『仮面ライダー』では、キャラクターと人気が直結するということも学びました。好まれに行くのが正解なのか、嫌われるが正解なのか、物語としては何が正解なのか、自分としては何が正しいのかと、いろんな面から作品のことやキャラクターのことを考えるという経験ができたので、すごくいい勉強をさせてもらいました。
――今回の役は、愛されそうですか?
視聴者の皆さんと一緒に進んでいける、成長できる役なのかなと思います。それが、この作品の中での役割でもあると思うので、その軸がブレないこと。そして、莉沙が見放されてしまうのは作品のゴールと違うので、自分の中で調整しながら、客観的にも見てやっていかなければと思います。
――『おしゃれクリップ』のMC就任でお話を伺わせていただいた時に、目標として佐藤栞里さんの名前を挙げられていました。俳優業でもバラエティのMCでも活躍されている今、ご自身として近づけている実感はありますか?
栞里さんを目指してバラエティも頑張ってきた中で、自分の進みたい道が変わったという感覚があります。栞里さんは栞里さんでしかないし、そこに近づけている感覚は全然ないのですが、栞里さんの背中を追いかけて走っていたらまた新しい道が開けたので、今は背中を追っているという感覚ではなく、また新たな違う場所で近づければと思っています。
○今年の夏は「地獄の先に行ってました(笑)」
――では最後に、ドラマのタイトルにかけまして「地獄」のような経験というのはありますか?
今年の夏の酷暑は結構、地獄でしたよね(笑)。でも、そんな地獄のような暑さの中でも、運動をするんです。外を走って汗をかききると、地獄が気持ちよさに変わるので。
――地獄の先に爽快感が待ってるんですね(笑)
地獄の先に行ってました(笑)。おしゃれな服を着て、汗をかきたくないと思うと地獄ですが、今年の夏は「もう汗かいていいんだ!」と決めて、ガシガシ洗えるTシャツばかり着てましたね。走り終わったらシャワーを浴びて、ちょっとジャンキーなものを食べて、結局プラマイゼロになっているかもしれませんが(笑)、それがストレス発散にもなっていました。
●井桁弘恵1997年2月3日生まれ、福岡県出身。2015年に早稲田大学への進学を機に上京し、本格的に芸能活動を開始。女性ファッション雑誌のモデルや『ZIP!』(日本テレビ)のリポーターを務め、19年には『仮面ライダーゼロワン』にレギュラー出演。その後、ドラマ『紅さすライフ』(日本テレビ)、『メンタル強め美女白川さん』『私の町の千葉くんは。』(テレビ東京)、『私がヒモを飼うなんて』(TBS)、映画『4月の君、スピカ。』、『イソップの思うツボ』、『仮面ライダー』シリーズ、『釜石ラーメン物語』などに出演。21年からは『おしゃれクリップ』(日本テレビ)のMCを山崎育三郎とともに務めている。
■ヘアメイク：竹川紗矢香
■スタイリスト：南まりい
■ドラマDEEP『そこから先は地獄』
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト10月7日スタート
毎週火曜24時24分〜24時54分放送、TVer・Huluでも配信
きょう7日にスタートする日本テレビ系ドラマ『そこから先は地獄』(毎週火曜24:24〜)に主演する井桁弘恵。妻からの暴力に苦しむ美しい男性を救いたい思いがやがて愛情に変わり、地獄のような不倫関係へ堕ちていくというハードな役に挑む。
これまでの役はスイッチを切り替えることができたが、今作は「未知ですね」と語る井桁。一方、上京10年という節目に演じる中で、「視聴者の皆さんと一緒に進んでいける、成長できる役なのかな」とも想像する――。
○「私生活が沈んでしまうこともあるのかな」
――今回のオファーを受けた際の率直な感想からお聞かせください。
結構ハードなことになりそうだなと思いました。心休まるシーンがなくて、ずっと胸騒ぎがする作品には携わったことがないので、どんな自分が出せるのかという緊張もありますし、自分の心身がどんな影響を受けるのか、もしかしたら私生活も雰囲気が変わってしまうのか…それくらいの衝撃がありました。でも、役者としてはすごく貴重な経験だと思って臨んでいます。
――かなり勇気のいる挑戦ですね。
この作品をやり終わった後の自分がどういう気持ちになるか、どんな世界が見えるのか想像がつかないので、飛び込んでみた感じですね。今28歳ですが、体力と気力があり余っているうちに苦しんで、もがいてみたいという欲があったんです。まだいろんなトライがしやすい年齢だと思うので。
――新しい自分を開けることにもなるかもしれないですね。
そうですね。超奔放になるかもしれないです(笑)
――ご自身は結構役に入り込むタイプですか?
毎回スイッチを切り替えるタイプではあるんですけど、今回に限ってはそれを毎回やると負担になる気がするので、役を演じて自分がどうなっていくのか、未知ですね。
――今まで役がプライベートに影響したことがあったのですか?
あまりないですね。ヤンキー役をやったときに、ちょっと脚を広げがちになったり、口が悪くなったりしたことはありました(笑)。役は引きずらないタイプですが、やっぱりハッピーなシーンの後はどうしたって楽しくなるので、今回はそういう場面が少ないと考えると、私生活がその延長でズーンと沈んでしまうこともあるのかなと思います。
―― 一方で、レギュラーのバラエティもあるので、そこはいい気分転換になりそうですね。
それはありますね。脳が一旦リセットできるし、相乗効果で、ドラマをやってる間はバラエティがまた新鮮でより楽しくなるし、そこからまたドラマの現場に来たら楽しさが倍増する感じがあるので、ずっと両方をやっていたいという願望があります。
――MCを務めている『おしゃれクリップ』は、ゲストの人生を深掘りする番組ですから、他人の人生を演じる俳優業において、参考になる部分も大きいですか?
大きいですね。役者としての立ち姿という部分も学べる番組です。大御所の大ベテランの俳優さんが、皆さん感謝をすごく大事にされているので、そういう部分は自分も忘れないようにしたいですね。
先日、吉田羊さんにお話を伺ったのですが、人を喜ばせることがすごくお好きな方で、現場でもいろんな方に目を配って、盛り上げて、楽しませてらっしゃるんだろうなというのが、共演されている方のお話からも伝わってきて、すごいなと思いました。今回はシリアスで、なかなか救いの少ない作品だからこそ、自分が楽しく盛り上げることができたらいいなと思いますね。
(C)日テレ
○パーソナルジムからの不倫「あり得るな」
――「不倫なんてするはずがない」と思っていた女性が泥沼の不倫に落ちていくというお話ですが、この役への印象はいかがですか?
私は未婚ですけど、結婚する人は「自分は不倫するはずがない」と誰しも思っていることだと思うんです。でも、そうじゃない方向に心が進んでしまった自分に悩んでいる姿を、台本を読んですごく感じました。莉沙の行動や発言を見ていると、愛や恋には、理性ではどうにもならないこともたくさんあると感じるので、つい「分かる」と思ってしまうような言動も多いと思います。
――今作の不倫のきっかけはパーソナルジムですが、井桁さん自身、通われた経験はありますか?
昔行っていたことがあります。例えばめちゃくちゃ相性が良くて気が合って、めっちゃタイプの男性だったら、好きになる可能性もあるかもって思います。それぐらい距離が近いんですよね。
私はそれがちょっと耐えられなくて辞めちゃったんですけど(笑)、だからこそ逆のパターンもあり得るなと思いました。
●憧れの佐藤栞里を追って「新しい道が開けた」
――大学入学で上京されて10年になりますが、井桁さんにとって思い描いていた10年ですか?
10年前に、10年後のことを何も思い描いてなくて(笑)。だから、まさかこんな場所にいさせていただけるとは、想像すらできていませんでした。最初の頃はモデル活動や『ZIP!』のレポーターや、初めてのホラー映画で物語の最初に食べられたりしていましたが(笑)、自分に何ができるのか、何がしたいのかというのを、探し続けた10年だった気がします。
――その中で、ターニングポイントを挙げるとすると何ですか?
『仮面ライダーゼロワン』は大きかったですね。一度は「もうお芝居はやりたくない」と思ったけど、「やっぱりやりたい」と思えた1年半を経験しました。
――松本若菜さんにお話を聞いたとき、『仮面ライダー』は厳しい現場で、新人時代に鍛えられたとおっしゃっていました。
私の時もシビアな現場で、自分のキャラクターをどう自分が守っていくかというのを、役者個人に任せられている部分が大きいんです。脚本家の方が何人もいらっしゃる中で、1年半同じ役をやるとなると、自分が曲げずにやらなきゃいけないところと、柔軟に動かないといけないところがあって、すごく役に向き合わないと、いかようにもなってしまう。そうやって、役に対しての責任感を学びました。
――その原点が、今作に臨むにあたっても生き続けているのでしょうか。
そうですね。『仮面ライダー』では、キャラクターと人気が直結するということも学びました。好まれに行くのが正解なのか、嫌われるが正解なのか、物語としては何が正解なのか、自分としては何が正しいのかと、いろんな面から作品のことやキャラクターのことを考えるという経験ができたので、すごくいい勉強をさせてもらいました。
――今回の役は、愛されそうですか?
視聴者の皆さんと一緒に進んでいける、成長できる役なのかなと思います。それが、この作品の中での役割でもあると思うので、その軸がブレないこと。そして、莉沙が見放されてしまうのは作品のゴールと違うので、自分の中で調整しながら、客観的にも見てやっていかなければと思います。
――『おしゃれクリップ』のMC就任でお話を伺わせていただいた時に、目標として佐藤栞里さんの名前を挙げられていました。俳優業でもバラエティのMCでも活躍されている今、ご自身として近づけている実感はありますか?
栞里さんを目指してバラエティも頑張ってきた中で、自分の進みたい道が変わったという感覚があります。栞里さんは栞里さんでしかないし、そこに近づけている感覚は全然ないのですが、栞里さんの背中を追いかけて走っていたらまた新しい道が開けたので、今は背中を追っているという感覚ではなく、また新たな違う場所で近づければと思っています。
○今年の夏は「地獄の先に行ってました(笑)」
――では最後に、ドラマのタイトルにかけまして「地獄」のような経験というのはありますか?
今年の夏の酷暑は結構、地獄でしたよね(笑)。でも、そんな地獄のような暑さの中でも、運動をするんです。外を走って汗をかききると、地獄が気持ちよさに変わるので。
――地獄の先に爽快感が待ってるんですね(笑)
地獄の先に行ってました(笑)。おしゃれな服を着て、汗をかきたくないと思うと地獄ですが、今年の夏は「もう汗かいていいんだ!」と決めて、ガシガシ洗えるTシャツばかり着てましたね。走り終わったらシャワーを浴びて、ちょっとジャンキーなものを食べて、結局プラマイゼロになっているかもしれませんが(笑)、それがストレス発散にもなっていました。
●井桁弘恵1997年2月3日生まれ、福岡県出身。2015年に早稲田大学への進学を機に上京し、本格的に芸能活動を開始。女性ファッション雑誌のモデルや『ZIP!』(日本テレビ)のリポーターを務め、19年には『仮面ライダーゼロワン』にレギュラー出演。その後、ドラマ『紅さすライフ』(日本テレビ)、『メンタル強め美女白川さん』『私の町の千葉くんは。』(テレビ東京)、『私がヒモを飼うなんて』(TBS)、映画『4月の君、スピカ。』、『イソップの思うツボ』、『仮面ライダー』シリーズ、『釜石ラーメン物語』などに出演。21年からは『おしゃれクリップ』(日本テレビ)のMCを山崎育三郎とともに務めている。
■ヘアメイク：竹川紗矢香
■スタイリスト：南まりい
■ドラマDEEP『そこから先は地獄』
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト10月7日スタート
毎週火曜24時24分〜24時54分放送、TVer・Huluでも配信