「正直、厳しい」「チームプランが覆る大ピンチ」遠藤不在を嘆く声がある中、長友佑都は“キャプテン離脱”をどう捉えた？【日本代表】
2025年10月６日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表メンバーから、キャプテンの遠藤航が外れる事態に。日本サッカー協会のリリースによれば「怪我のため不参加」となった。
三笘薫が未招集で、板倉滉も怪我で招集辞退という状況下での悲報で、SNS上では以下のような反応があった。
「遠藤が居ないのは痛い、非常に痛い」
「正直、厳しい」
「怪我人続出のCBにワンチャン遠藤を回すって選択肢も絶たれるとは」
「これまでのチームプランが覆る大ピンチ」
「アメリカ戦でのバタバタ感と凡ミスの連続を、繰り返さないようにまとめる選手がいるのかな??」
同日、日本代表の全体練習初日で囲み取材に応じた長友佑都が「遠藤不在の影響」を記者のひとりから問われた。すると、この39歳のベテラン戦士は「もちろん大事な存在」と認めつつも一切の動揺を見せなかった。
「大きいと思いますよ、影響は。でもW杯でもどうなるか分かりませんから、そうした状況でもやっていかないといけない」
サッカーでアクシデントは付き物。長友は長年のキャリアを通してそれを誰よりも熟知している。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
