Image: OpenAI

2025年10月7日未明に始まったOpenAIの開発者会議「DevDay」。YouTubeで基調講演があったのですが、それがだいぶすごかった。

「ChatGPTがSpotifyのようなサードパティのアプリと連携して回答を生成できるようになる」と同社CEO サム・アルトマン氏が発表したのです。

何がすごい？→ChatGPTがさらに万能になる

ぱっと言われてもイメージしにくいと思うので、OpenAIのデモを何例か紹介します。

Image: OpenAI

ChatGPTに「Spotify（音楽アプリ）でおすすめの曲は？」と尋ねると、接続して見やすい専用UIでまとめてくれていました。いい感じかは使ってみないとわかりませんが、ChatGPTとSpotifyの視聴履歴から繰り出されるおすすめの精度はすごそうじゃないですか？

Image: OpenAI

手書きのスケッチをFigmaで綺麗な図にしてもらったり、アイデア出ししてからCanvaにポスター化してもらう、なんて例もありました。FigmaもCanvaもデザイン系アプリ、その力を借りてさらにいいアウトプットができるわけです。

Image: OpenAI

動画系アプリとの接続も可能です。デモでは「機械学習について知りたいんだけど」と質問したら、「Coursera」という学習動画サービスと接続して近い動画を引っ張ってくる、という例も紹介されました。ChatGPT内で動画が見れて、内容についての質問もOKです。

いちばんつながって欲しいのはYouTubeですが、厳しいだろうなぁ…。

Image: OpenAI

マップ系のUIも表示可能で、Zillowという不動産サイトで家を探しをする、なんて例も。ChatGPTと会話しながら、どんどん条件を増やしていき、いちばん希望に近い物件をさくさくと絞り込んでいました。

ChatGPTから出ずに外部サービスを呼び出せるのは便利ですよね。アプリ移動の手間が減らせるし、ChatGPTの音声入力を使って別アプリのデータにアクセス＆閲覧もできます。その知性と機能を介してアプリを活用できるのは超魅力的です。

Image: OpenAI

この発表で注目な点は「便利になる」だけではありません。発表内では他サービスへのログインと決済も可能にすると述べられていまして、これは「ChatGPTにApp Storeができる」みたいなものです。ChatGPT上でアプリビジネスを可能にするということでもあるのです。ChatGPTのプラットフォーム化あるいはスーパーアプリ化が動き始めたのではないでしょうか？

ビジネス的には「Apps SDK」という開発ライブラリが公開されたのが非常に重要です。これを使えば、自社のアプリをChatGPTとつなげるようになるのですが、ChatGPTの公称ユーザー数は8億人。それだけの人にリーチできるポテンシャルを秘めた仕組みだとサム・アルトマン氏はアピールしていました。で、今すぐに開発を始められる状態になっていますよ、と。

Image: OpenAI

パートナー企業はまだ多くありません。アプリを公開する企業は増えるのか、実際に便利になるのか。そして、うまくいくのかはまだわかりません。

とりあえず、OpenAIは今後サードパーティ企業向けのマネタイズの仕組みを整えていくとしていて、伸ばす気まんまんでした。

Source: OpenAI (1, 2), YouTube