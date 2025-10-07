Amazonセールにドラちゃんが駆けつけました
未来の国からはるばると。
音楽操作をはじめ、声で家電の操作もできるスマートスピーカー。
「ひとつあると便利だよなぁ〜」なんて思いつつも、やや無機質なビジュアルや顔の見えない相手と会話するところにハードルを感じている人もいるかもしれませんね。
じつは、かわいいのが、いるのです。
AIアシスタントアレクサを使える小型のスマートスピーカー「Echo Pop」をドラえもんが抱えてくれる「Echo Pop グレーシャーホワイト ＋ ドラえもんスタンド」。
声でお願いすると音楽を流してくれたり、天気を教えてくれたり、家の家電を動かしてくれたり！と、SF（すこしふしぎ）が現実になる、スマートスピーカー。それを21世紀からやってきたドラえもんがそっと支えてくれるのです。エモすぎんか？ このセット。
ちなみに、ドラえもんが時報を教えてくれるアプリ（cv.水田わさび）もあり。スタンド購入者限定特典として、時間に合わせた「特別な一言」も聞くことができるそうですよ。
そんなドラちゃんと一緒に暮らす生活は、お金の価値で測るのは情緒的ではない気もします。でも、セールのおかげで、すこしふしぎで、便利で、ちょっぴり温かい気持ちになれる出会いが増えるのであれば、それはきっとステキなことだと思うんだ。
ドラえもんが居なくてもSF（すこしふしぎ）な体験を
Echo Pop (エコーポップ) - コンパクトスマートスピーカー with Alexa｜グレーシャーホワイト
2,980円
Amazonで見るPR
ちなみに、Echo Pop単体だと2,980円です。安い。とにかく安い。
ドラえもんがまれに出す、バランス崩壊ひみつ道具くらいのチート価格だと思いますので、「ぼくは…ドラえもんがいなくても大丈夫だからね」と、心の中でドラえもんを送り出した人はこちらをどうぞ。
Source: Amazon