「いつかこの話をやるんだ」三谷幸喜に蘇った1984渋谷の誓い――『もしがく』は歴史劇「自分に一番ふさわしい題材」
●『鎌倉殿の13人』をきっかけにシェイクスピアと向き合う
フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※FODで次話先行配信)で、民放GP帯連ドラの脚本を25年ぶりに執筆した三谷幸喜氏。自身の原点とも言える1984年の渋谷を舞台にした作品だが、当時を再現したオープンセットに立った瞬間、三谷青年が「いつかこの話をやるんだ」と誓った瞬間が蘇ったという。
そんな今作が成立した経緯から、物語の根底にある偉大な劇作家の世界観、自身にとって異例の制作スタイル、菅田将暉ら若いキャストたちに感じたこと、さらにはテレビ局や自身が置かれる立場の変化などを語ってくれた――。
三谷幸喜氏と1984年の渋谷を再現したオープンセットのシーン (C)フジテレビ
○GP帯民放連ドラから25年遠ざかった理由
情報解禁と同時に大きな話題を呼んだ今作。注目を集める理由として、三谷氏が25年ぶりにGP帯の民放連ドラの脚本を執筆したことも挙げられる。なぜ、ここまでの年月が空いたのか。
「NHKの大河ドラマや民放のスペシャルドラマをやっていたのですが、連ドラから徐々に離れていって気づいたら25年たっていたという感じです。大河ドラマが続いたら、“NHKの専属”みたいな空気感が漂って、お話が遠のいたのかなとも思います(笑)」
ちなみに、80年代末期から90年代初頭までは“フジテレビ専属”のイメージを持たれ、「他の局からのお話が来なかったんですけどね(笑)」と苦笑いする三谷氏。9月21日に行われた第1話完成披露試写会では、司会のフジ西山喜久恵アナに「おかえりなさい!」と声をかけられ、思わず「ただいま!」と返していた。
また、「当時ご一緒していたプロデューサーの方々がだんだん偉くなって、現場を離れていいったというのもありますね」と、構造的な要素も民放連ドラから距離ができてしまった要因に。そこに勇気を持ってノックしてきたのが、『監察医 朝顔』『PICU 小児集中治療室』などを手がけてきた金城綾香プロデューサー。彼女とストーリーのアイデアを出し合った結果、「1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇」にたどり着いた。
「そこで、自分がまた入っていく連ドラの世界というものを改めて見てみると、僕が書いていた頃とはいろんな意味で変わっていて。令和の世界に生きている人々の生々しい生態やセリフや会話を僕が書くというのは、やっぱり少し違う。そう思った時に、歴史劇としての1980年代を描くのが、自分に一番ふさわしい題材ではないかと思って、この物語が始まりました」
(左から)神木隆之介、菅田将暉 (C)フジテレビ
○誰かが「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」を口にする
自身をモチーフにしたキャラクター(神木隆之介)も存在するが、主人公に据えたのは舞台演出家の久部(菅田将暉)。特定のモデルがいるわけではないが、「僕の中では、早稲田系の演劇人っぽい感じがあります。日芸(※三谷氏の出身校である日本大学芸術学部)ではないです」とイメージを語る。
このキャラクター設計の根幹にあるのは、16世紀末から17世紀初めに活躍した劇作家・シェイクスピアの作品だ。「久部は最初“ハムレット”として登場し、途中で“リチャード三世”となり、最後は“マクベス”になる。シェイクスピアのいろんな登場人物を背負っているイメージですね。彼を劇団から放り出す主宰の黒崎(小澤雄太)との確執は、叔父クローディアスとハムレットの対立がダブる感じです」と打ち明ける。
役名も、久部は「マクベス」、ダンサー・倖田リカ(二階堂ふみ)は『リア王』の「コーデリア」、さらにジャズ喫茶の店員・仮歯(ひょうろく)は『テンペスト』の「キャリバン」といった具合に、シェイクスピア作品の登場人物に由来して命名された。
そもそもなぜシェイクスピアなのか。それは、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(2022年、NHK)の執筆体験が転機になったという。
「『ゴッドファーザー』や『仁義なき戦い』、『アラビアのロレンス』など、僕が見てきて面白いと思った物語のエッセンスを貪欲に詰め込む気持ちで作っていたのですが、その中で最も参考になったのがシェイクスピアの史劇でした。彼の描く世界観が、鎌倉初期とすごく合致していたんです。それに、世の中に今ある物語の“種”の多くは、すでにシェイクスピアが蒔いていたのだと、すごく感じました」
そこで、「一度シェイクスピアにきちんと向き合って、彼がやろうとしていたこと、やりたかったことを現代に置き換えてみたらどんな物語ができるのか」と発想。『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』という長文のタイトルも、由来はシェイクスピアの作品『お気に召すまま』に登場するセリフの一節「人生は舞台、人はみな役者である」だ。
物語が進むと、ある登場人物がこのタイトルを口にして、伏線が回収されるとのこと。「誰が言うのかはまだ教えられませんが、そのセリフに向かって物語が集約していくイメージがあります」と予告した。
●1984年の体験が脚本家として生きることは…
1984年当時の体験が、今の脚本家としての自分にどこまで生きているのか。そんな問いをかけると、きっぱり「ないですね(笑)」と返ってきた。
「外からは“下積み”に見えるかもしれませんが、自分の立ち位置はあんまり変わっていないんです。(出世作となる)『やっぱり猫が好き』をやらせてもらうのも先ですし、まだドラマは書いてないし、バラエティや情報番組、ラジオの放送作家を担当していた頃ですが、自分の中でストーリー性のあるものを書きたいと思っていた。それに、自分ならどんなものが書けるだろうと作ったものは、今書いているものとそんなに差がないんです。今回のように予算をかけて物語が作れるようになって、僕を取り巻く環境は変わりましたが、根っこの部分は全然変わってないですね」
それだけに、イメージ通りに作られたという「八分坂」のオープンセットが当時の記憶を呼び覚ました。
「あそこに足を踏み入れた時に、思い出したんです。僕があの頃、“この通りに立って、アパートにある控室から階段を下りて、通りを横切って、ストリップ劇場に行って、そこで自分が書いたコントを見る――いつかこの話をやるんだ”と誓ったことを。あの画が当時もすごく面白いと思っていたんですよね。それはすごく貴重な体験でした」
「八分坂」のオープンセット (C)フジテレビ
○自身の中で異例の執筆スタイル「悪いことは一つもない」
今作は、三谷氏の中で異例のスタイルで制作された。「僕はドラマも映画も舞台もそうなんですけど、“この俳優にこのセリフを言ってほしい”というところから逆算して物語を作るので、本来は全俳優が決まってからじゃないと、書き出したくないんです」という思いがある中で、キャスティングが固まる前から脚本の執筆を始めることになったのだ。それだけに、「すごく新鮮な体験でした」と振り返る。
初回放送時点で全話の脚本が書き上がっているのも、今回が初めて。かつては、「次の週のOAのための本ができてなくて、1週間で作らないといけないところまで追い詰められたこともありました」という。『古畑任三郎』の河野圭太監督はマイナビニュースの取材に、第3シリーズ最後のエピソード(江口洋介ゲスト回「最も危険なゲーム」)が前・後編の2週放送にもかかわらず、前編の台本しかでき上がっていない状態で撮り始めたことを明かしている。
三谷氏は、そうした従来の執筆スタイルについて、「視聴者の方々の反応とかを見て、少し物語を軌道修正したりとか、“この人に人気が出てきたら、もうちょっと活躍させよう”とか、視聴者とコミュニケーションを取りながら、後半の物語を作っていくこともできたから、決して悪いことばかりではない」と胸を張りつつ、「でも、悪いことが8割くらいですよね(笑)」と反省。
今回は、終盤の話を撮る頃には脱稿しており、「これが本来の形なんだなと思いました。本が先にできていれば、撮影もスムーズだし、俳優さんたちも役がどんな運命をたどるのかを分かった上で芝居ができるから、悪いことは一つもない。だから良い形で仕事ができました」と、劇団結成から42年で新たな学びがあったようだ。
●菅田将暉とリンクした戸塚純貴へのツッコミ
(C)フジテレビ
『鎌倉殿の13人』で源義経を演じた菅田将暉。当時は交流がなかったが、主演を務める今回は、現場や食事の席で言葉を交わした。芝居論を掘り下げるような場面はほとんどないというが、そこで気づいたのは“感覚の近さ”だ。
「金城プロデューサーや戸塚(純貴)さんとご飯を食べていると、戸塚さんがトンチンカンなことを言うんですけど(笑)、そこで菅田さんと僕が同時に同じ角度でツッコむんです。それが何回かあって、年齢は全然離れていますが、何を面白いと思うかの感覚が近いんだと気づかされました」
三谷作品初参加となるメインキャストの二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波に対しては、「演技はみんなとても上手いし、人としてもしっかりしている。番宣の座談会でも自分の言葉を持ち、積極的に発言されていました。僕らの世代の俳優さんが座談会をやると、グダグダですからね(笑)」と、強く感心する。
一方で、演者同士が和気あいあいとした雰囲気の中に、自身が来ると緊張感が生まれるのを敏感に察知。「僕が思ってる以上に、若い皆さんは年齢差や立場の違いをすごく意識されて。気をつかってくれるし、リスペクトしてくださってるのは分かるんですけど…。その空気感にちょっといづらさを感じて、寂しかったです(笑)」と吐露していた。
二階堂ふみ
神木隆之介
浜辺美波
(C)フジテレビ
○久々の民放連ドラ現場で感じた変化
久しぶりに民放連ドラの現場にやってきた三谷氏。「何回か見学に来たんですけれど、テレビ局の雰囲気が全然違ったので、びっくりしました」と大きな変化を感じた。
「25年前は、学園祭の中に飛び込んだみたいな感じだったんです。でも今、湾岸スタジオのロビーにはあまり人がいない。それはフジテレビだけじゃなくて、他局でもそうなんです。撮影してるスタジオの中まで入ると、和気あいあいとして“『王様のレストラン』もこんな感じだったな”と思い出したんですけど、昔は隣のスタジオで撮ってる別のドラマの出演者がこっちに遊びに来たり、こっちからも遊びに行ったり、他の番組のプロデューサーさんが見学に来たり、局の偉い方々が顔を見せに来たりしてました。そうやってワイワイやってる感じがすごく印象に残っていたんですけど、今は来訪者も少ない(笑)。それは、少し寂しかったです」
今作の舞台である「八分坂」に、ストリップ劇場と通りを挟んだアパート、ジャズ喫茶などがひしめき合う中で、人々がせわしなく行き来する様子は、そんな往年のテレビ局にあった熱気も重なるのかもしれない。
(C)フジテレビ
