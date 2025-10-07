1977年（昭52）秋のドラフト会議。中日は6選手を指名しながら、契約できたのは2位の小松辰雄（星稜）、3位の石井昭男（東海大）、5位の秋田秀幸（中大）の3人だった。

1位指名の藤沢公也さん（日本鉱業佐賀関）は翌78年のドラフト前に入団するのだが、この時点で半分しか契約できないというのは苦しい。この事態を受けて中日スポーツに「中日がドラフト外で地元の選手を物色している」という内容の記事が掲載された。

これを見た犬山高校3年生時の監督、鈴木正先生が中日球団に電話して「平野謙という選手がいるんだけど、獲ってくれないか」と売り込んでくれたらしい。鈴木先生はバスケットボールが専門で、野球には詳しくないが、なぜか僕のことを買ってくれていた。

この売り込みが効いたのか、はたまた中日スポーツのアマチュア担当記者時代に僕のプレーを見てくれて直前に2軍打撃コーチに就任した広野功さんが推薦してくれたのか。それは定かじゃないが、中日の山崎善平スカウトが犬山市の自宅にやって来た。

52年に1試合6盗塁のプロ野球記録（現在はタイ記録）をマークした山崎さんは当時51歳。今の僕よりずいぶん若いが、優しそうなおじいさんだった。「プロで力を試してみないか」と言われ、迷った。

内定している三菱重工名古屋に入れば、野球ができなくなっても安泰だ。気持ちは三菱重工に傾いていたが、僕は優柔不断で物事を自分では決められないタイプ。「ちょっと待ってください」と言って緊急の家族会議を開いた。

メンバーは姉・洋子、旦那さんの内藤元雄（げんゆう）さんともう一人、同期で卒業まで我が家に居候していた報徳学園出身の稲垣博だ。姉夫婦は「こんなチャンスはもうないかもしれない。社会人に行ってプロから誘われるとは限らない」とプロ入りを強く推した。

自分の中ではプロに行きたいのかどうかはっきりしなかったが、2人にそう言われて「じゃあ、ちょっと挑戦してみようか」という気持ちになった。山崎さんに「お世話になる方向でお願いします」とお返事した。

後で一悶着（ひともんちゃく）ある。山崎さんは名古屋商大を通さず、じかに僕のところへ来ていた。三菱重工とのパイプを築きたかった大学側が怒るのは当然だ。不義理をしたのは間違いない。関係各方面に頭を下げて回り、最終的には杉浦計司（けいし）監督にも「そっちで頑張れ」と言ってもらった。

かくして高校3年生の時「不合格」になった中日への入団が決定。契約金は1000万円とちょっとあったように記憶している。年俸は264万円。これははっきり覚えている。このオフ、ミスタードラゴンズの高木守道さんが契約更改したのが年俸2640万円。その10分の1だった。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。