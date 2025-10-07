¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡È¥¬¥Á¥ã»õ¡ÉÂç¹¥¤¤Ç¤â¡ÄÍ£°ì¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»õÊÂ¤Ó¤Î¿Í¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÌÊª¡×
¡¡¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤¬½Ð±é¡£»õÊÂ¤Ó¤¬°¤¤¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»õÊÂ¤Ó¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï2¤Ä¤Î´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò¿¼ËÙ¤ê!¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥Í¥³¤Î¤ª¤·¤ê¡×¡ÖÃî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿10¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢6¸Ä¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö»õ¤Ë³¤ÂÝ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Î¿Í¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤·¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥ã»õ¹¥¤¤ä¤ó¡£¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë°æ¸ý¤µ¤ó¤È¤«¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤Î¡×¤È¤·¡¢ÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔÀµ²ò¡£¤³¤ì¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÈóîÆ£µþ»Ò¤¬¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¾×·â¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¥¬¥Á¥ã»õ¤â¡¢¤â¤¦·ù¤¤¤Ê¤ó?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö¥¬¥Á¥ã»õ¤ÏÂç¹¥¤¡×¤È°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»õ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È±£¤ì¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î»õ¤¤¤¤¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ£°ì¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÊÌÊª¡£SSR¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤À¤«¤é¡£¸«¤é¤ì¤Æ¶½Ê³¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«?¤È¤«¤À¤È°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£