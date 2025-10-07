辻ちゃん長女・希空、夢空ちゃんとの“18歳差”姉妹ショットが話題
タレント・辻希美（38）＆杉浦太陽（44）夫妻の長女・希空（のあ／17）が7日までに自身のインスタグラムを更新。8月8日に誕生した第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）との姉妹ショットを公開した。
【写真】お姉ちゃんの腕の中でスヤスヤ…8月に誕生した夢空ちゃん
希空は自身の腕の中で気持ちよさそうに眠る夢空ちゃんとの2ショットを公開。「18歳差姉妹です」とのコメントし、歳の差の妹の誕生を改めて喜んだ。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】お姉ちゃんの腕の中でスヤスヤ…8月に誕生した夢空ちゃん
希空は自身の腕の中で気持ちよさそうに眠る夢空ちゃんとの2ショットを公開。「18歳差姉妹です」とのコメントし、歳の差の妹の誕生を改めて喜んだ。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。