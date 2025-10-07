関東学生陸上競技連盟は6日、今月18日に行われる箱根駅伝予選会のエントリー一覧を発表しました。

予選会は、上位10校が来年1月2、3日の本大会出場権を獲得。陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われ、各大学10人の合計タイムで争われます。

今年は計42校がエントリー。1月の箱根駅伝11位で7秒差届かずシード権を逃した順天堂大学は、駅伝主将の石岡大侑選手(4年)、吉岡大翔選手(3年)、玉目陸選手(2年)ら順当にエントリーしました。

また77年連続77回の出場を誇る日本体育大学は、平島龍斗選手(4年)や山崎丞選手(4年)、田島駿介選手(4年)ら力のある4年生を登録。

前回の予選会で11位の東京農業大学は、前田和摩選手(3年)が1年時以来の登録。1万mで27分21秒52のU20日本記録を持つ大エースを欠いた昨季は、本選切符に“1秒”届かず涙をのんでおり、リベンジの戦いとなります。

▽予選会出場校一覧※10月6日発表順天堂大学日本体育大学立教大学中央学院大学法政大学神奈川大学専修大学山梨学院大学大東文化大学日本大学東京農業大学明治大学国士舘大学東海大学流通経済大学駿河台大学麗澤大学筑波大学明治学院大学武蔵野学院大学日本薬科大学拓殖大学芝浦工業大学上武大学平成国際大学東京経済大学亜細亜大学桜美林大学慶應義塾大学関東学院大学育英大学立正大学湘南工科大学国際武道大学清和大学東京大学東京大学大学院東京理科大学一橋大学千葉大学防衛大学校埼玉大学