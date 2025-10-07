箱根駅伝予選会 “7秒差”でシード逃した順天堂大ら「42チーム」がエントリー 前回“1秒差”で涙の東京農業大は前田和摩が2年ぶり登録 10月18日に号砲
関東学生陸上競技連盟は6日、今月18日に行われる箱根駅伝予選会のエントリー一覧を発表しました。
予選会は、上位10校が来年1月2、3日の本大会出場権を獲得。陸上自衛隊立川駐屯地をスタートし、国営昭和記念公園までのハーフマラソンのコースで行われ、各大学10人の合計タイムで争われます。
今年は計42校がエントリー。1月の箱根駅伝11位で7秒差届かずシード権を逃した順天堂大学は、駅伝主将の石岡大侑選手(4年)、吉岡大翔選手(3年)、玉目陸選手(2年)ら順当にエントリーしました。
また77年連続77回の出場を誇る日本体育大学は、平島龍斗選手(4年)や山崎丞選手(4年)、田島駿介選手(4年)ら力のある4年生を登録。
前回の予選会で11位の東京農業大学は、前田和摩選手(3年)が1年時以来の登録。1万mで27分21秒52のU20日本記録を持つ大エースを欠いた昨季は、本選切符に“1秒”届かず涙をのんでおり、リベンジの戦いとなります。▽予選会出場校一覧※10月6日発表
順天堂大学
日本体育大学
立教大学
中央学院大学
法政大学
神奈川大学
専修大学
山梨学院大学
大東文化大学
日本大学
東京農業大学
明治大学
国士舘大学
東海大学
流通経済大学
駿河台大学
麗澤大学
筑波大学
明治学院大学
武蔵野学院大学
日本薬科大学
拓殖大学
芝浦工業大学
上武大学
平成国際大学
東京経済大学
亜細亜大学
桜美林大学
慶應義塾大学
関東学院大学
育英大学
立正大学
湘南工科大学
国際武道大学
清和大学
東京大学
東京大学大学院
東京理科大学
一橋大学
千葉大学
防衛大学校
埼玉大学