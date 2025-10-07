公然わいせつの疑いで逮捕、送検された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）が6日午後2時20分過ぎ、留置されていた警視庁三田署から釈放された。

約30人の報道陣が集まる中、黒のスーツに黒のネクタイを着用して現れると、息を大きく吸うようにして「このたびは、お騒がせして、申し訳ございませんでした」と目に涙を浮かべて謝罪し、約10秒間、頭を下げた。

報道陣からファンへの言葉を問われると、立ち止まり「申し訳ございませんでした」と泣きながら再度謝罪。表情をゆがめ、約7秒頭を下げた後、肩を落としたまま車へと乗り込んだ。

草間はこの日午前9時30分過ぎ、シルバーのワゴン車で東京地検へ送検された。その際、車内の後部座席はカーテンが引かれ、表情などはうかがえなかった。午後1時10分、同じ車で署へ戻った。その際も車内の様子はうかがえなかった。

草間は4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

所属事務所は同日夜、公式サイトで草間の逮捕を報告し謝罪。「本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表している。

○…Aぇ！groupをCMに起用していたスキンケアブランド「アベンヌ」のピエールファーブルジャポンはこの日、公式サイトから草間を含むグループの画像などが掲載された当該ページを削除した。同社は取材に「Aぇ！groupを活用した『アベンヌ』の販売プロモーション、広告等を中止することを決定いたしました」と答えた。同様にグループでCMに出演していたダリヤのヘアケアブランド「Palty（パルティ）」も、5日までに公式サイトからAぇ！groupの画像が削除された。