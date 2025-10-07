¡Úºå¿À¡Û2020Ç¯¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ÈÂÐ¾ÈÅª¡©¡¡¸×ÅÞ¤â¥¿¥áÂ©¤Ä¤¤¤¿1998Ç¯¤ÎàÅú¤¨¹ç¤ï¤»á
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï£µÇ¯¸å¤Ë¡×¡£µå³¦Æâ¤Ç¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ê¸À¤À¡££²£°£²£°Ç¯£±£°·î£²£¶Æü¡£»ä¤Ï²ñ¼Ò¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñ¾ì¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡Öº´Æ£µ±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶áÂç¡¦º´Æ£¡×¡££´µåÃÄ¶¥¹ç¤Î¥¯¥¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯±¦¤Î·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿ÌðÌî´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢½ª»ÏÉ½¾ð¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢º£¤âµ²±¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤«¤é£µÇ¯¡£¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢º£¤µ¤é¤³¤Î¾ì¤Ç¿¨¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ê¤É¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Í¥¾¡´ØÏ¢´ë²è¤Çºå¿À¡¦ÖºÂ¼ÁïËÜÉôÄ¹¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÏÃÂê¤ÎÂçÈ¾¤Ï£²£°Ç¯¤Î¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬Àê¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤«¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£ÌðÌî¸µ´ÆÆÄ¤¬¸«»ö¤ËÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¥È¥ó¥È¥ó¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤¬¥¯¥¸¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¡£
¡¡³°¤ì£±°Ì¤ÇÂ¾¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£²°Ì¡¦°ËÆ£¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÇ¯¥ê¡¼¥°£²°Ì¤À¤Ã¤¿ºå¿À¤Ï¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼½ç¤Ç¤âÉÔÍø¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£°ì¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤¬¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤Ë£±£²µåÃÄ¤ËÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢£µ°Ì¡¦Â¼¾å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡£¶°Ì¡¦ÃæÌî¤âÃÏ¸µµåÃÄ¤ÎÃæÆü¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£
¡¡£±£¹£¹£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡Ö»Ä¤ê£²Ê¬¤Î£±¡×¤À¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î¡Êµð¿Í¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤òÃæÂ¼¾¡¹´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤Î°Å¹õ»þÂå¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ä¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡°ìËç¤ÎÅö¤¿¤ê¤¯¤¸¤òÁÀ¤¦»ØÀè¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤Çµå»Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯Æ°¤¯¡£¿ÍÃÎ¤À¤±¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤ËÉÔ²ÄÇ½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ÏËâÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Î²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£¤â¡Ö£¹£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¾¾ºä¤ò»ØÌ¾¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ù¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯¤ËÌÔ¸×¤Ë£±°ÌÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÆ£Àîµå»ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¹â¹»À¸¡£¾¾ºä¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¾å¸¶¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Ê¡Î±¡¢´äÀ¥¡Ê¤È¤â¤ËÃæÆü¡Ë¤éÂ¾µåÃÄ¤Î¾å°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¼«·³¤Î¥É¥é£±¤Ë¡¢°Å¹õ»þÂå¤É¿¿¤óÃæ¤Î¸×ÅÞ¤â¥Î¥à¤µ¤ó¤â¥¿¥áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é£²£·Ç¯¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¿¨¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÌÔ¸×¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿ÀÄÇ¯»Ø´ø´±¤Ïº£¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ã´Åö¡¦±«µÜ¹°¾»¡Ë