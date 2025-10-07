沢口愛華（C）光文社／週刊FLASH 写真：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの沢口愛華が、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙に登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。

【写真】沢口愛華、美バスト溢れるチューブトップビキニ姿

◆沢口愛華、美ボディ解放


グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口。今回同誌で10ページを飾り、グラビアクイーンと呼ぶにふさわしい美貌とボディを披露している。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける姿も見どころとなっている。

◆日向坂46下田衣珠季・奈月セナらが登場


そのほか、今号には奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、日向坂46の下田衣珠季が登場する。（modelpress編集部）

