沢口愛華、ビキニ姿で美ボディ解放「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/10/07】タレントの沢口愛華が、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙に登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
【写真】沢口愛華、美バスト溢れるチューブトップビキニ姿
グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口。今回同誌で10ページを飾り、グラビアクイーンと呼ぶにふさわしい美貌とボディを披露している。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける姿も見どころとなっている。
そのほか、今号には奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、日向坂46の下田衣珠季が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆沢口愛華、美ボディ解放
◆日向坂46下田衣珠季・奈月セナらが登場
