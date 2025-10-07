奈月セナ（C）光文社／週刊FLASH 写真：笠井爾示

【モデルプレス＝2025/10/07】グラビアタレントの奈月セナが、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。濡れ髪姿で美しいバストを披露している。

【写真】奈月セナ、ふんわり美バスト溢れるランジェリー姿

◆奈月セナ、艶やか美バスト披露


圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月。同誌では4年ぶりとなる撮り下ろしを公開し、8ページにわたり、大胆に見せる素肌と艶やかな表情を披露している。20代ラストの輝きと色気溢れる表情を見せている。

◆表紙は沢口愛華


今号の表紙はタレントの沢口愛華。そのほか、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、日向坂46の下田衣珠季が登場する。（modelpress編集部）

