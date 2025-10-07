奈月セナ、濡れ髪姿で艶やか美バスト披露 色気溢れる
【モデルプレス＝2025/10/07】グラビアタレントの奈月セナが、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。濡れ髪姿で美しいバストを披露している。
【写真】奈月セナ、ふんわり美バスト溢れるランジェリー姿
圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月。同誌では4年ぶりとなる撮り下ろしを公開し、8ページにわたり、大胆に見せる素肌と艶やかな表情を披露している。20代ラストの輝きと色気溢れる表情を見せている。
今号の表紙はタレントの沢口愛華。そのほか、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、日向坂46の下田衣珠季が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奈月セナ、艶やか美バスト披露
◆表紙は沢口愛華
