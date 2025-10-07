唐田えりかと『霜降り』せいやが大爆笑！　『102回目のプロポーズ』仲良し大盛り上がりロケ発見撮

現場には唐田えりかの笑い声が

デイパックを背負った小柄な男は、黒いケースに入った弦楽器のチェロを肩に担いで、必死の形相で走ってきた。女は驚いた表情で男を見つめていたが、男が自分より背の高い女の目の前でチェロを高々と掲げると、女は驚いたように大きく目を見開き、思わず笑い出してしまうのだった──。

実はこれ、９月８日に制作が発表された『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の撮影風景。

1991年に放送され、平均視聴率23.6％（関東地区・ビデオリサーチ調べ）を記録し、“美女と野獣”のラブロマンスを描いた月９ドラマの“金字塔”と言われる『101回目のプロポーズ』（以下『101回目』フジテレビ系）の続編である。昨年３月に放送作家・脚本家を引退した鈴木おさむ（53）が企画した。

「物語は、『101回目』の34年後を描いています。最終回で結ばれた星野達郎（武田鉄矢・76）と矢吹薫（浅野温子・64）。その２人の間にできた一人娘・星野光を唐田えりか（28）が演じています。光は30歳で独身。母親の才能を継いで人気チェリストに。そんな光に一目惚れする空野太陽を、お笑いコンビ『霜降り明星』のせいや（33）が演じています。

太陽は33歳独身で、これまで99回女性に振られ続けた非モテ男で、光には超イケメンの恋人がいる。光は果たして母親である薫と同じような運命を辿るのかという『101回目』を彷彿させるラブロマンスです」（テレビ誌ライター）

撮影は、９月中旬にクランクイン。太陽が勤める建築会社でのシーンが撮影された。『FRIDAY』が９月下旬に目撃したのは、神奈川県横浜市の新高島駅前の歩道だった。

大勢のロケスタッフが撮影準備を進める中、現場に先に現れたのは唐田だった。オーバーサイズの青のストライプ柄のシャツ、黒いタイトスカートにブーツというファッションの唐田が歩道に立っていると、遠くから大きな声を響かせて走ってきたのはせいやだ。それが、冒頭のシーンである。せいやは手を振りながら、満面の笑みで唐田に向かって全速力。最初は驚きの表情を浮かべていた唐田だが、せいやの子どものような無邪気さに思わず笑ってしまうという演技だった。

「カットがかかり、次の撮影の準備の間も、せいやさんは唐田さんや撮影スタッフをずっと笑わせていましたね。特に、唐田さんは完全にハマっていて、ずっと笑いっぱなしでした。現場には大きな笑い声が響いていて、ものすごく雰囲気が良かったです」（ロケを見物していた人）

唐田は、フジテレビHPの『とれたてフジテレビ』（’25・９・８）で、

〈心強いスタッフ・キャストの皆様と、準備期間から笑いが絶えず幸せな時間を過ごしています。面白い作品になります。是非、ご期待ください！〉

とコメント。せいやは、

〈（武田）鉄矢さんと本読みしたんですがおもろすぎました。アドリブで捲し立てて俺帰りますって激巻きして帰りました。エピソードがめちゃくちゃできそうです。前作を汚さないように一生懸命頑張ります〉

と意気込みを語っている。令和版“美女と野獣”物語の放送を期待して待ちたい。

