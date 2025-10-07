下田衣珠季（C）光文社／週刊FLASH 写真：熊木優（io）

【モデルプレス＝2025/10/07】日向坂46の下田衣珠季が、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に初登場。ワンピース姿でフレッシュな輝きを放っている。

2025年の3月に日向坂46に加入した五期生の下田が、同誌に初登場。18歳らしいフレッシュさや無邪気さがまぶしい、シンデレラガールの輝きを切り取った7ページとなっている。インタビューでは、彼女にとって初となるツアー参加での目標を語っている。

今号の表紙はタレントの沢口愛華。そのほか、奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華らが登場する。（modelpress編集部）

