日向坂46下田衣珠季、ワンピース姿でフレッシュな輝き放つ「週刊FLASH」初登場
【モデルプレス＝2025/10/07】日向坂46の下田衣珠季が、7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に初登場。ワンピース姿でフレッシュな輝きを放っている。
【写真】日向坂46五期生、ノースリーブ姿で素肌輝く
2025年の3月に日向坂46に加入した五期生の下田が、同誌に初登場。18歳らしいフレッシュさや無邪気さがまぶしい、シンデレラガールの輝きを切り取った7ページとなっている。インタビューでは、彼女にとって初となるツアー参加での目標を語っている。
今号の表紙はタレントの沢口愛華。そのほか、奈月セナ、江籠裕奈、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆下田衣珠季「週刊FLASH」初登場
◆表紙は沢口愛華
【Not Sponsored 記事】