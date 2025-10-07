もう1パック買えば良かった（涙）【コストコ】マニアがチェックした「おやつ」に注目

ティータイムのお供にも、来客時のお茶請けにもぴったりな【コストコ】のスイーツ。行ったら必ずチェックするファンも多いのでは？ お得感に加えて、何度も買いたくなる美味しさが魅力なのかも。そこで今回は、コストコマニアも絶賛のおやつを紹介します！

ほんのり甘いメロンクリームがポイント

@potipoti212さんが「リピート確定のおすすめパン」と紹介するのは「メロンスワール」。朝食にもおやつにも食べやすそうなデニッシュで、渦巻き状の生地の中に「ほんのり甘いメロンクリームがぎっしり」入っているのだとか。軽くトーストすれば、サクッとしたデニッシュ生地にとろけたクリームが染みこみ、また違った美味しさを味わえそうです。

ビジュアル買いしたくなる可愛さ

レモンの爽やかな香りを感じられそうな「レモンマドレーヌ」。高級店の焼き菓子のような上品なビジュアルは、来客時のお茶請けにもぴったりです。ホワイトチョコがコーテイングされており、冷やして食べればパリッとした食感も楽しめるかも。

定番マフィンの新作は抹茶！

甘めな仕上がりの「クラシック抹茶マフィン」は、コーヒーや紅茶、緑茶を合わせるのがおすすめです。できたてを購入できたという@hirokostyle33さんによると「全体生地は、ふわンふわン」なのだとか。「もう1パック。購入すれば良かった」と後悔するほどの、満足度の高い味わいを楽しめそうです。

スイーツの新定番はベニエ

ふわふわのドーナツ生地とココアヘーゼルナッツクリームの組み合わせで人気に火がついた「ベニエ」。第3弾の「ベニエ ココアヘーゼルナッツ パッションフルーツ」は、2種類の味を食べ比べられるセットになっています。濃厚な甘さのココア味とは異なり、パッションフルーツ味は爽やかな甘酸っぱさが特徴です。

【コストコ】の「おやつ」は、バラエティに富んだラインナップが魅力。販売期間が限られているものもあるので、気になる商品のチェックはお早めに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる