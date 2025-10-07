ごみ捨て場に一家で捨てられていた猫達を保護したという投稿主さん。そんな猫達に新しい家族がみつかったとの投稿に感動の声が集まっているようです。動画には「幸せになれて本当に良かった」「母子共に保護してくれてありがとうございます！」等のコメントが寄せられ2.6万回以上再生されているようです。

【動画：『ゴミ捨て場に親子で捨てられていた猫』が保護された結果…】

母猫と子猫達を保護

TikTokアカウント「保護猫カフェあみ」に投稿されたのは、マンションのゴミ捨て場に親子で捨てられていた猫達を保護した際の様子です。段ボールの中で、お母さん猫は子猫から離れずに必死に守っている様子だったそう。

お母さん猫はとても穏やかな性格で「保護猫カフェあみ」に来てからもとても良い子だったといいます。

元気を取り戻す猫達

お母さん猫は春ちゃん、子猫達はそれぞれ夏、秋、冬、と呼ぶことに。春ちゃんのおっぱいの出が悪く、投稿主さんがミルクを足しながらなんとか子育てをしていったといいます。

投稿主さんや保護猫カフェスタッフの協力もあり、猫達は順調に成長し元気を取り戻していったそう。春ちゃんや子猫達は、ご飯もたくさん食べてくれるようになったといいます。

そして…譲渡先が決定！

そして、子猫達の譲渡先が次々と決定し、ついに春ちゃんにも新しいお家が決定！新しい家族の方達は「春ちゃんが良い！！」と言ってくれ、春ちゃんをとても気に入ってくれてのお迎えだったといいます。

春ちゃんはその後、新しいお家で「ももちゃん」という新しいお名前をつけてもらったそう。ももちゃんは、新しい家族の方達にたくさん可愛がってもらい、すっかり家猫の顔になったそうでした。

ご紹介した投稿は2.6万回以上再生され「優しい人に愛されて楽しく幸せに長生きしてね！」「幸せな家族の一員になれて良かったね」「保護してくださりありがとうございました」など祝福や感動のコメントが多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「保護猫カフェあみ」では、保護猫カフェでの猫達の日常のワンシーンが投稿されています。新しい家族との出会いを待つ猫達を思わず応援したくなると話題です。

