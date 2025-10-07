今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された一瞬びっくりしてしまう猫ちゃんの投稿。

床にごろんと横たわり、のんびりしていた猫ちゃん。ふわふわの毛並みと安心しきった表情は、なんとも癒される光景ですが、よくよく見ると、目を疑う状況になっていることに気付きます。投稿はXにて、なんと466.8万回以上表示。いいね数は9.2万件を超えました。

【写真：椅子の下でくつろいでいた猫の『お腹』を見たら……】

さ、刺さってるー！？

今回、Xに投稿したのは「なごみ処あずきち&こむぎ」さん。登場したのは、猫のこむぎちゃん。もふもふ毛並みが愛らしい猫ちゃんです。

床の上でのんびりゴロゴロ寝転がっていた、こむぎちゃん。しかし、そのお腹には…なんと椅子の脚が刺さっている！？…ように見えたそうです。

もちろん実際はそんなサスペンスな状況になっていたわけではありません。こむぎちゃんのお腹がもふもふすぎて椅子の脚が隠れてしまっていただけ。結果的に、お腹を突き抜けているように“見える”写真になってしまったのです。もちろん、こむぎちゃんは無事で元気みたいです。

多くのX民がこむぎちゃんにびっくり！

ふさふさの毛並みも合わさり、一瞬「えっ！？」と目を疑ってしまうほどのインパクトがあった今回のこむぎちゃんの投稿。

その様子を見たXユーザーたちからは、「まじでどうなってんのか分からない」「やっぱり猫は液体説が濃厚ですねぇ」「錯覚って言っていいのか分からないほど刺さって見えますね」「私も一瞬びっくりしました！でもキョトン顔」「刺さってるようにしか見えない」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、こむぎちゃんの投稿を見てびっくりしてしまったようですね。

Xアカウント「なごみ処あずきち&こむぎ」では、猫のこむぎちゃんとあずきちちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの日常は、とても微笑ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「なごみ処あずきち&こむぎ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。