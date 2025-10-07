

新TVCM「麺でウカウカ篇」場面カット

相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」が10月7日より放送開始。インタビューで天海は、中川家の大ファンだと明かし、「毎日帰ってきたらYouTubeを見て、幸せな気持ちになって寝ている」とコメントした。

【動画】相葉雅紀、天海祐希、中川家礼二が出演するセブン‐イレブン新TVCM「麺でウカウカ篇」＆CMメイキング

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、新広告コミュニケーション「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として、イメージキャラクターの相葉雅紀、オーナー役として天海祐希、ラーメン店の店主役として中川家礼二が出演する新TVCM「麺でウカウカ篇」を、10月7日より放送開始。 本CMは「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」シリーズの第2弾として放映開始する「麺でウカウカ篇」。前回に引き続き、宇宙人アルバイト役に相葉雅紀、オーナー役に天海祐希が登場。さらに今回は、ラーメン店の店主役に中川家礼二を迎え、より賑やかでユーモアあふれる掛け合いが繰り広げられる。

本シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、宇宙人の2人がバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。セブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井、相葉演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海さんとの心温まる交流を通して、セブン‐イレブンのこだわりや商品の魅力を紹介していくCMとなる。■CMストーリー

セブン‐イレブンの店内でレジ対応をしている宇宙人アルバイトのもとに、ラーメン店の店主が訪れるところから始まる。「セブンの麺、最近また変わったでしょ」と店主に声をかけられた宇宙人アルバイトは、誇らしげに「スープも麺も、最高なんです！」と答える。さらに、こだわりの麺とスープが魅力の「およがせ麺」シリーズを見つめながら「ほぼ店だな…」と感心する店主の様子に、小さくガッツポーズ。すると店主は「俺も、うかうかしてられへんな」と独特な“うかうかポーズ”を披露。意味が分からず戸惑いながらも真似をする宇宙人アルバイトに、オーナーが「なにやってるの？」とツッコミを入れる。黙り込む2人を前に、オーナーが見事に“うかうかポーズ”を決めてみせると、店主も嬉しそうに「そう！うかうか！」と指南する場面も。最後は3人の温かい掛け合いで締めくくられる。■撮影エピソード

相葉は引き続き宇宙人役としてセブン‐イレブンでのアルバイトに奮闘。天海もオーナー役として再登場し、「およがせ麺」シリーズの魅力を伝える姿を披露しました。さらに今回は、礼二がラーメン店の店主役として初登場し、豪華な共演が実現した。

撮影のハイライトとなったのは、本編でも見どころとなる“うかうかポーズ”のシーン。3人同時の撮影で、カットがかかると思わず全員が笑顔になり、現場は大盛り上がり。和気あいあいとした雰囲気に包まれた。相葉と天海が同じタイミングの撮影となるのは今回が初めて。インタビューでは、相葉が「宇宙人あらわる篇」で神様役だった天海を目の前にして、「“神様だ…！”と嬉しくなった」と感想を語り、共演を心から楽しんだ様子を明かした。

また、礼二との共演シーンでは、天海が「毎日家に帰ってYouTubeを見ています」と打ち明ける場面も。終始温かい空気が広がる、明るく笑顔の絶えない現場となり、無事に撮影が終わった。【天海祐希インタビュー】――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

あっという間に終わってしまいましたが、色々商品を見て回れるので店内でする撮影は楽しいですね。セブン‐イレブンの商品は豊富ですし、私の好きなものがいっぱい置いてあるので、「これが美味しいんだよ」と話をしながらぐるぐる見て回っています。中川家のお二人は私も大ファンなので、毎日帰ってきたらYouTubeを見て、幸せな気持ちになって寝るということをやっています。今日は推しに会えてよかったです(笑)。相葉さんは、ほぼほぼ初めてご一緒したので嬉しかったです。――今回のCMで登場した「およがせ麺」シリーズはこだわりの麺が特徴ですが、これだけは譲れないこだわりを1つ教えてください。

年々なくなってくるんですよ。決め事はもういいんじゃないの、と達観した感じになっています。昔も今も、自分のいいところとダメなところは段々よく分かってきているので、自分はここちょっと締めておかないとだらけてしまうなというところはなるべく締めるようにしますけれども、あとは本当に自由に過ごしています。――今回のCMでは「うかうか」というワードと3人のポーズが印象的ですが、うかうかしていられないなと思ったエピソードがあれば教えてください。

連続ドラマ撮影中でして、次から次へとくるセリフにちょっと休んでいられない感じです。ビシッと覚えていかないと、色々なゲストの方と対面するシーンがあるので、うかうかしていられないなと毎日そう思っています。

あとは、セブン‐イレブンが必ず新商品が色々と気づかないところに出てきているんですよ。どんどん新しいものが出てきてしまうのでうかうかしていられない感じです。最初は飲み物の方から本の方へとずーっと見て回り、最後の最後にレジに行くというこだわりがあります。最近はまっている新商品は「キャラメル氷」です。美味しくて今のところ3回買いましたが、冷蔵庫には4個くらいストックされています(笑) 。今日頑張ったという日にご褒美で食べて、幸せな気持ちで寝ます。――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

今回のCMでは、セブン‐イレブンのオーナー役として、アルバイトの相葉さん、ラーメン店の店主の礼二さんとコミカルなやりとりをしています。完璧なうかうかポーズを決める様子にもご注目ください。