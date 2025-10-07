±ºÏÂ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¡ÖÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¡×¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¡È¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡É
Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡§ÅÄÃæÃ£Ìé¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU-18´ÆÆÄ¡ËÂè4²ó
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ²½¡£¼ã¼ê»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ðÇ®¤Ç¡¢9¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´5²ó¤Î4²óÌÜ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤´ÆÆÄ¤È¤Ï¡©
¡¡¶ËÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¿®Íê¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤½¤ÎÈÏáÆ¤ËÆþ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤«È¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¿´¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ï¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º12Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2012Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄã¤Î¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ß¥·¥ã¤³¤È¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë1¥È¥Ã¥×¤ò¤ä¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î´ðËÜµ»½Ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀµ³Î¤ËÍî¤È¤¹¤È¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£ÉáÃÊ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤ËºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¤À¤«¤é¥ß¥·¥ã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¥ß¥·¥ã¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½ç±þ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨10·îËö¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤Ø¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î»³ÅÄÄªµ×¤Ë¤À¤±»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ACL½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Îý½¬¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î½ª¤ï¤ê¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2012Ç¯12·î2Æü¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¤ÎºÇ½ªÀá¡£2-0¤È¾¡Íø¤·¤Æ3°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»ACL½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ»î¹ç¸å¡¢ÅÄÃæ¤ÎÂàÃÄ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2003Ç¯¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ´î¤ÖÈà¤Î¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÏ¤·¤¿ÀÖ¤ÈÇò¤Î³¨¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤â¤»¤º¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬Åö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥º¤ÎºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¥±¥¬¤¬Â³¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¼±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¤³¤í¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¡¢ÅÄÃæÃ£Ìé¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤¿¡¢¿·³ã¤Ç¤Î»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹
¡¡¥ì¥Ã¥É¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ø¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£±¦Â´ØÀáÃ¦±±¹üÀÞ¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤é2006Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤â¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò¼«Á³¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÌø²¼ÀµÌÀ¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â¼ã¼ê¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î²£°ìÀþ¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶¯ÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤â¤¦£±²ó¡¢ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤Þ¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡Ê»î¹ç¤Ë¡ËÎ×¤à¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤º¡¢ÌµÍý¤ò¶¯¤¤¤¿¡£¶¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥¬¤¬¤Á¤ÊÆùÂÎ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢
¡¡³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤ê¡¢5·î18Æü¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿Àï¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿8·î31Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Î¸ÅÁã¥ì¥Ã¥ºÀï¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È±ºÏÂ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ï34»î¹çÃæ32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2ÆÀÅÀ¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¤òÀï¤¤È´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1¥±¥¿½ç°Ì¤Î7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¼«¿È¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Ä¤Ä¤â¤½¤³¤Ð¤«¤ê¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀµ³Î¤Ë¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï±£¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¢¤È2¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ªßá¤òÁÛÁü¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï9¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢39ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥º¤ÏÍÇ½¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤ò½¸¤á¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë·Ð±Äµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤¬°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìø²¼¤¬ÂàÇ¤°Ê¹ß¤Ï»Ø´ø´±¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òÂå¤·¡¢J2¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥º»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËèÇ¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£12¡¢13¿Í¤¯¤é¤¤Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡Ê18Ç¯¤«¤é¤Ï¡ËJ2¤ÇÀï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡30ÂåÈ¾¤Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹µ¤¨¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡£¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Õ¤ÆÉå¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â²¿¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤â100¡ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÝÉñ¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤À¤±¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£»î¹çÁ°Æü¤Ï·Ú¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÌ¤À¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÊÆ±¤¸¥Ù¥ó¥Á³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¡Ë¤¸¤ã¤¢¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ä¤í¤¦¤«¡¢¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¹¥È£±»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÃ£Ìé¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÃÇ¤Î¤È¤¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè5²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£ÅÄÃæÃ£Ìé / Tatsuya Tanaka
¡¡1982Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£Äëµþ¹â¹»¤«¤é2001Ç¯¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£03Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡¦¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÇÂç²ñMVP¤È¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢±ºÏÂ¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£13Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢21Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç9Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¿·³ã¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢25Ç¯¤«¤é¤Ï¿·³ãU-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë