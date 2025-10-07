写真家の蜷川実花氏が5日までに自身のインスタグラムを更新。24日発売の自身がディレクションしている雑誌「Mgirl」で、表紙は木村拓哉をはじめ、沢尻エリカも撮影したことを明かした。



【写真】大人なエリカさま！すべっすべの背中を惜しみなく披露

「久しぶりのエリカは相変わらず可愛いおもしろいで ほんと最高」と見返り美人のようなポーズのチューブドレスの沢尻のショットを公開。黒のコルセット風チューブドレスの沢尻は惜しみなく背中を披露。うっすらと天使の羽根と呼ばれる肩甲骨部分が見え、大人の魅力ましまし。細眉にモードなメーク、ダークな色合いのリップで、あごラインも美しく、まさにTHE 女優！と言った雰囲気に仕上がっている。



蜷川氏がメガホンを取った「ヘルタースケルター」(2012年)、「人間失格 太宰治と3人の女たち」(2019年)で沢尻が主演。旧知の仲だけに「大人なエリカを撮れたと思うのでみてほしい❕」とつづっていた。



フォロワーも「エリカさん超美人 背中セクシー」「妖艶な雰囲気がめっちゃ素敵」「本当にエロカッコ良く撮れてる」「エリカ様やっぱりカリスマ性がある」と感嘆の声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）