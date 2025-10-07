井上真央、松本潤も 一世風靡した『花より男子』“F4”ら出演者の今＜放送20周年＞
2005年にTBSでスタートしたドラマ『花より男子』シリーズ。今年9月で放送開始から20年を迎えた。ここでは“花男”旋風を巻き起こしたキャスト陣の現在の活躍ぶりをまとめてみた！
【写真】井上真央、“F4”松本潤ら『花より男子』キャスト＜フォトギャラリー＞
■ 井上真央
2005年のドラマから完結編となる2008年の劇場版『花より男子F』を通して、ヒロインの牧野つくしを演じた井上。子役として芸能界デビューし、すでに『キッズ・ウォー』（CBCほか）シリーズといった出演作があった彼女だが、『花より男子』シリーズ出演後は、主演女優として数多くの作品に登場。2011年の連続テレビ小説『おひさま』（NHK総合）でヒロインを演じると、同年公開の主演映画『八日目の蝉』では第35回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を獲得。その後2015年には大河ドラマ『花燃ゆ』（NHK総合）でも主人公を演じている。
■ 松本潤
物語の舞台となる永徳学園を牛耳るF4のリーダーで、のちにつくしと結ばれることになる道明寺司を演じたのは松本潤。嵐のメンバーとしても大活躍の松本だったが、シリーズ完結以降も俳優として多くの話題作で主演を務めた。2013年の映画『陽だまりの彼女』では上野樹里と共演。さらに2017年の映画『ナラタージュ』では有村架純を相手役にラブストーリーを紡いだ。一方、2016年にスタートし、のちにシリーズ化したドラマ『99.9‐刑事専門弁護士‐』（TBS系）では、主人公のクセモノ弁護士・深山大翔を好演。2023年の大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）では主人公・徳川家康を演じた。昨年5月に所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTから独立を発表。今年7月期には、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務めた。
【写真】井上真央、“F4”松本潤ら『花より男子』キャスト＜フォトギャラリー＞
■ 井上真央
2005年のドラマから完結編となる2008年の劇場版『花より男子F』を通して、ヒロインの牧野つくしを演じた井上。子役として芸能界デビューし、すでに『キッズ・ウォー』（CBCほか）シリーズといった出演作があった彼女だが、『花より男子』シリーズ出演後は、主演女優として数多くの作品に登場。2011年の連続テレビ小説『おひさま』（NHK総合）でヒロインを演じると、同年公開の主演映画『八日目の蝉』では第35回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を獲得。その後2015年には大河ドラマ『花燃ゆ』（NHK総合）でも主人公を演じている。
物語の舞台となる永徳学園を牛耳るF4のリーダーで、のちにつくしと結ばれることになる道明寺司を演じたのは松本潤。嵐のメンバーとしても大活躍の松本だったが、シリーズ完結以降も俳優として多くの話題作で主演を務めた。2013年の映画『陽だまりの彼女』では上野樹里と共演。さらに2017年の映画『ナラタージュ』では有村架純を相手役にラブストーリーを紡いだ。一方、2016年にスタートし、のちにシリーズ化したドラマ『99.9‐刑事専門弁護士‐』（TBS系）では、主人公のクセモノ弁護士・深山大翔を好演。2023年の大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）では主人公・徳川家康を演じた。昨年5月に所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTから独立を発表。今年7月期には、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を務めた。