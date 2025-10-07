齊藤京子×水野美紀Ｗ主演 捨て身の復讐劇『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』今夜開幕！
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第1話が7日の今夜放送される。（第1話のみ23時15分より放送）
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第1話場面カット
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。彼女による捨て身の復讐劇が展開する。
■第1話あらすじ
介護士の篠原玲子は55歳のシングルマザー。ひとり娘の優奈（大友花恋）が結婚して母となった今は、孫の圭太（日影琉叶）の成長を見守る穏やかな日々を送っていた。だが圭太の5歳の誕生日、そんなつつましい幸せは一瞬にして奪われた。玲子の目の前で、優奈と圭太がマンションから飛び降りたのだ。優奈はまもなく死亡。圭太は一命を取り留めたが、意識不明の重体になってしまう。
現場の状況から、優奈の死は育児に悩んだ末の無理心中として処理された。生きる望みを失った玲子は、廃ビルの屋上へ。飛び降りようとしたそのとき、医者を名乗る謎の男・成瀬（白岩瑠姫）が現れる。そして成瀬は「死ぬくらいなら、生まれ変わったらどうだ」と、意味深な言葉を投げかける…。
そんな折、玲子に差出人不明のメールが届く。送られてきた動画には、新堂沙織（新川優愛）らママ友から屈辱的なイジメを受ける優奈の姿が。さらに非通知の電話が入り、思わぬ告発に玲子はがく然とする。
玲子はある決意を胸に、別人になる全身整形を成瀬に依頼。25歳のレイコに生まれ変わると、娘の敵を討つために動き出す…。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送（初回のみ23時15分より放送）
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』第1話場面カット
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。彼女による捨て身の復讐劇が展開する。
介護士の篠原玲子は55歳のシングルマザー。ひとり娘の優奈（大友花恋）が結婚して母となった今は、孫の圭太（日影琉叶）の成長を見守る穏やかな日々を送っていた。だが圭太の5歳の誕生日、そんなつつましい幸せは一瞬にして奪われた。玲子の目の前で、優奈と圭太がマンションから飛び降りたのだ。優奈はまもなく死亡。圭太は一命を取り留めたが、意識不明の重体になってしまう。
現場の状況から、優奈の死は育児に悩んだ末の無理心中として処理された。生きる望みを失った玲子は、廃ビルの屋上へ。飛び降りようとしたそのとき、医者を名乗る謎の男・成瀬（白岩瑠姫）が現れる。そして成瀬は「死ぬくらいなら、生まれ変わったらどうだ」と、意味深な言葉を投げかける…。
そんな折、玲子に差出人不明のメールが届く。送られてきた動画には、新堂沙織（新川優愛）らママ友から屈辱的なイジメを受ける優奈の姿が。さらに非通知の電話が入り、思わぬ告発に玲子はがく然とする。
玲子はある決意を胸に、別人になる全身整形を成瀬に依頼。25歳のレイコに生まれ変わると、娘の敵を討つために動き出す…。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送（初回のみ23時15分より放送）