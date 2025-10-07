¡ØÇÈÍðËü¾æ¤ÊÍê»Ò¡Ù¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡¦¿¿Íü¹¬»Ò¤ÎºÇ¿·ºî¡£70Âå½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¡ÖÍê»Ò¡×¤ÎÁÇÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¥´ñ¿´¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¯¡©
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¥´ñ¿´¤¬»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£ÆÉ¸å¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥ä¥ß¥¹¡×¡£¤½¤Î´ú¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿¿Íü¹¬»Ò»á¤Î¿·ºî¡ØÇÈÍðËü¾æ¤ÊÍê»Ò¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿¿Íü»á¤Ï2005Ç¯¡¢¡Ø¸ÉÃî¾É¡Ù¤ÇÂè32²ó¡Ö¥á¥Õ¥£¥¹¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤ËÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¤¿¡Ø»¦¿Íµ´¥Õ¥¸¥³¤Î¾×Æ°¡Ù¤Ï50ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤äÉñÂæ²½¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡·ù°´¶¤äÉÔ²÷´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ú¡¼¥¸¤ò·þ¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃæÆÇÀ¤³¤½¤¬¡¢¿¿ÍüºîÉÊ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¤Î½÷²¦¡É¤¬Êü¤ÄºÇ¿·ºî¡ØÇÈÍðËü¾æ¤ÊÍê»Ò¡Ù¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÍê»Ò¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤À¡£¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ç»öÌ³¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÈ¨è½¡¹»Ò¤¬»Å»ö¤Î°ì´Ä¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È¤¢¤ëÆ°²è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡É¡£¤½¤³¤Ç¤Ï´é¤ò±£¤·¤¿¡ÖÍê»Ò¡×¤È¤¤¤¦70Âå¤Î½÷À¤¬¡¢º¤µç¤·¤¿À¸³è¾õ¶·¤äÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åê¤²Á¬¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ëè½¡¹»Ò¤Ï¡¢Íê»Ò¤ÎÁÇÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¥´ñ¿´¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡YouTube¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¾ðÊó¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¡£²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤ë±é¼Ô¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Ê¹¥´ñ¿´¤òÊú¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æµ©¤Ë¡¢¤½¤Î´Ø¿´¤¬»×¤ï¤Ì»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÇÈÍðËü¾æ¤ÊÍê»Ò¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼´¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿¿ÍüÎ®¤Î¡È¥¤¥ä¥ß¥¹¡É¡£ÆÉ¸å¤ÏÎã¤ËÏ³¤ì¤ºÉé¤Î´¶¾ð¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡È±¢Ýµ¤ÊÍ¾±¤¡É¤¬¶»¤Ë»Ä¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òµá¤á¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£