『緊急取調室』初回ゲスト第2弾解禁 角田晃広が今シリーズ最初の被疑者に【コメントあり】
俳優・天海祐希が主演を務め、16日からスタートするテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の初回ゲスト第2弾が発表された。
【写真】仲良さそうに大笑顔！キントリメンバーがクランクイン
今シーズンでは、有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
初回拡大スペシャルでは、政府肝いりの再開発計画が発端となり、国家プロジェクト幹部の命が次々と奪われる連続殺人事件が発生。さらに、人気キャスター・倉持真人（山本）が正体不明の犯人を番組内で挑発したことがキッカケで、倉持自身と実父までもが被害者に。3人の被害者は全て同様の手口で殺されており、連続殺人事件の捜査が進むどころか、被害は拡大の一途を辿る最悪の事態に。予期せぬ波紋も広がり、さらに混迷を極める捜査…。しかも、百戦錬磨のキントリの前には難攻不落の被疑者が多数乱立。初回から史上最大スケールにして、歴代最高難度である“前代未聞の連続聴取”が展開される。
そんな中、被疑者として捜査線上に急浮上する信念のキャスター・倉持真人と、疑惑の別居妻・倉持利津子（若村）。しかし、この2人、もしくはどちらかが仮に真犯人だったとしても、動機は不明。有希子らキントリチームは一進一退、執念の捜査＆取調べを繰り広げていく。
第2弾では、お笑いトリオ・東京03の角田晃広が出演決定。連続殺人事件の発端となる再開発計画の工事を請け負う企業で、広報を担当する社員・辻本裕太を演じる。正義を信じながら、再開発反対派の怒号にも屈せず淡々と職務をこなす辻本。しかし、彼がふと発した言葉に、有希子は引っかかる。そしてこの辻本こそが有希子が最新シーズンで初めて、取調室で聴取する被疑者となる。
出演オファーを受けた角田は「まさか自分がキントリメンバーの皆さんと対峙することになるとは…。覚悟しておかなければ」と、ぐっと気を引き締めたそう。一方、天海は「お笑いの方はお芝居が上手。加減することなく、ぶつかりたい！」と、撮影前から高揚感を明かした。そんな中、ついに迎えた取調室シーンの撮影では、その迫力に角田も思わず戦々恐々。「最初でんでんさんに詰め寄られる場面があったのですが、テストの時から台本とまったく違う勢いだったので、セリフが飛ぶんじゃないかと焦りました」と、撮影序盤の心境を吐露。続けて「天海さんが取調室に入ってこられた時は空気が変わるのを感じ、やはりものすごい緊張感の中での撮影。覚悟しておいて良かったです」と吐露。そんな緊迫感MAXの取調べで有希子が“マル裸”にする辻本の本性、そして天海 vs. 角田の火花散る演技合戦に注目したい。
さらに初回拡大スペシャルには、竜雷太、峯村リエもゲスト出演することが決定。竜が演じるのは連続殺人事件の被害者で人気キャスター・倉持の実父で、元ジャーナリストの磯貝信吾。倉持が連続殺人事件の犯人を挑発したことがキッカケで、殺害されてしまう。事件発生後、テレビカメラの前で父への愛を切々と語る倉持。ところが実のところ、磯貝は裏の顔も隠し持っていたことが、徐々に発覚する。
一方、峯村が演じるのは倉持家の家政婦・時田史恵。一家への忠誠を誓い、日々献身的に尽くしてきた女性。しかし、その動向には不審な点も。どうにも拭えない怪しさが随所に漂う。天海も「竜さんのように、力のある先輩が出てくださると、それだけで作品にも厚みが出ますし、重さも違ってくる。峯村さんも、ご出演が決まった時にすぐ『ありがとうございます！』とメールを送ったほど、大好きな女優さん。お二方にご出演いただけて、本当にありがたいです」と、2人への信頼を語っている。
■角田晃広（辻本裕太・役）コメント
まさか自分がキントリメンバーの皆さんと対峙することになるとは思ってもいなかったので、出演が決まった時は驚きました。そして、焦りました。取調室のシーンは、とてつもない緊張感の中での撮影なんだろうな、と。覚悟しておかなければ、と気が引き締まりました。
そんな中、撮影前にキントリメンバーである塚っちゃん（塚地武雅）から「皆さん、気さくな方々だからご安心を」と連絡をもらったので、すごく助かりました。実際に撮影が始まるまでは和やかな雰囲気で、自分が51歳だと告げると、小日向（文世）さん、でんでんさんからは「若いねー!!」と言われました。塚っちゃんも以前、同じことを言われたそうですが、こんなことを言われる現場はなかなかないです。
ところが…取調室のシーンの撮影では空気が一変。最初でんでんさんに詰め寄られる場面があったのですが、テストの時から台本とまったく違う勢いだったので、セリフが飛ぶんじゃないかと焦りました。でも、それはテンションを上げるため、テストの時だけやられたのだと聞き、心の底から安心したのですが…。天海さんが取調室に入ってこられた時は空気が変わるのを感じ、やはりものすごい張感の中での撮影。覚悟しておいて良かったです。
皆さん、いよいよ第5シーズンが始まります！ 12月公開の『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』に向けて盛り上がっていきましょう！
