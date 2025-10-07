白百合女子大卒“令和一エロい完売クイーン”新田妃奈、Hカップの衝撃プロポーション
“令和一エロい完売クイーン”新田妃奈が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】Hカップの衝撃プロポーションを披露した新田妃奈
Hカップの衝撃的なプロポーションを大胆に披露。同誌での初グラビア記念のお渡し会や先日発売の1st DVDのイベントでも、新人離れした数を完売させた。さらなる快進撃待ったなしの新田の艶姿は必見だ。
新田は1999年11月13日生まれ、東京都出身。白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て今年4月、本誌にてグラビアデビューを果たした。1st DVD『ひな祭り』（竹書房）は現在発売中。
同誌には、沢口愛華、奈月セナ、江籠裕奈、由良ゆら、北野瑠華、下田衣珠季らも登場した。
