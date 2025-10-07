トランプ政権がアメリカ第三の都市・シカゴへの州兵派遣を承認したことをめぐり、イリノイ州の知事は「明らかに違法だ」として政権を提訴しました。

トランプ大統領が州知事の反対を押し切り、イリノイ州の州兵300人をシカゴへ派遣することなどを承認したことを受け、州は6日、「明らかに違法だ」として政権を相手取り州兵の派遣の差し止めを求めて提訴しました。

イリノイ州 プリツカー知事

「トランプ大統領は州兵を政治的な道具にして、都市を軍事化しようとする違法な試みに利用している」

イリノイ州のプリツカー知事はこのように述べたうえで、トランプ大統領が軍を使って暴動を鎮圧することを認める「反乱法」を発動する口実を作るため「恐怖と混乱をあおっている」と非難しました。

シカゴでは4日、ICE＝移民・税関捜査局の収容施設周辺でトランプ政権の移民取り締まりに対する大規模な抗議活動が行われ、デモ隊の一部と警察が衝突していました。

一方、ホワイトハウスのレビット報道官は州兵の派遣について「大統領は都市の安全を守れない無力な知事を助けたいだけだ」と主張しました。