どうしてもみんなと寝たいわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万回再生を突破し、「愛が溢れてる」「感情表現豊かだな」「中に絶対人間がはいってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：女の子とパパが寝ようとしたら、大型犬も『一緒に寝たい』とおねだりしてきて…少し切ない『まさかの光景』】

旅先のベッドにて

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの微笑ましい日常が紹介されています。今回は、旅行に行ったときのワンシーンが投稿されました。

ドッグラン付きの1棟貸しコテージは、ベッドで愛犬と寝られるようになっています。たっぷり遊んだおからちゃんは、意気揚々とベッドの上に上がりました。ホテルならではのふわふわのベッドに惹きつけられたのか、「ここで寝たい！」とアピールするおからちゃん。その様子を見て、パパとほのちゃんは隣のベッドで寝ることにしたそうです。

どうしてもみんなと寝たい！

しかし、おからちゃんはすぐにベッドを降りてしまいました。パパの後を追うように隣のベッドに移動すると、既に布団に入っていたパパの顔をペロリ。どうやら、おからちゃんはみんなと一緒に寝たいようです。

ホテルのベッドは横幅が狭く、大人1人分ほどのスペースしかありません。そこで、パパはおからちゃんにベッドを譲り、元々おからちゃんがいた方のベッドに移動したそうです。すると、おからちゃんは再びパパの元へと移動したのでした。

切ない結果にクスッ

おからちゃんは、パパとほのちゃんがいるベッドに居座り、「一緒に寝たい」と訴え続けていたといいます。根負けしたパパは、なんとか頑張ってみんなで寝ることに。ほのちゃんも、おからちゃんと一緒に寝たいのかぎゅっと抱きしめていたそうです。

そしてなんとか3人が並んだ結果、パパは壁と一体化するほどに追いやられることに…！足元にはうにくんも加わり、とてもリラックスできる状態ではなさそうです。

センターを陣取ったおからちゃんは、棒のようになっているパパのことも気にせず、スヤスヤと眠りについたそう。パパの寝心地の悪さを考えるとちょっぴり切ないものの、家族がぎゅっと集合したベッドからは、幸せな雰囲気が漂っているのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「壁と一体化してて笑っちゃいました」「みんな幸せそうに寝てて可愛い」「本当に仲良し家族ですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。