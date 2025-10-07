おうちにお客さんが遊びに来てくれて、嬉しさ大爆発のわんちゃん。飼い主さんのお友達の子供と一緒にはしゃぐわんちゃんの姿が可愛すぎると、注目を集めています。こちらの投稿には、「ふたりとも楽しそう」「コロコロしてて可愛い♡」といった声が寄せられることに。ふたりの微笑ましいやりとりが、23万再生を超えてたくさんの人に癒しを届けています。

【動画：おうちに遊びに来た小さな男の子→赤ちゃん犬が『自分と同じだ』と気付いて…あまりにも尊い光景】

お客さんが遊びに来て大喜びのちゃぽちゃん

Instagramアカウント『シーズー | ちゃぽ』に投稿されたのは、お客さんが遊びに来て嬉しさ大爆発のわんちゃんの光景。この日、シーズーの子犬ちゃぽちゃんのおうちに、飼い主さんのお友達が息子くんを連れて遊びに来てくれたそう。

すると、ちゃぽちゃんは息子くんが自分と同じ子供だとわかったようで、いつも以上にはしゃいでいたといいます。息子くんのお顔に飛びついたり、背中から抱きついてみたりと、とても嬉しそうな様子のちゃぽちゃん。

そんなちゃぽちゃんの勢いに息子くんは驚いてしまうか…と思いきや。息子くんは、ちゃぽちゃんにおもちゃをそっと渡してあげたそう。ふたりの間に流れる優しい空気に、こちらまで温かい気持ちになります。

お友達との追いかけっこに夢中♪

息子くんにおもちゃを渡されて、興味津々に眺めていたちゃぽちゃん。しかし、ちゃぽちゃんはおもちゃよりも息子くんのことが気になっているご様子。息子くんが移動するたびに、後ろをくっついていくほどだったといいます。

そして、いつしかふたりは楽しそうに追いかけっこを開始。テーブルを囲んで、ぐるぐると走りまわっていたそう。そんなちゃぽちゃんと息子くんの微笑ましいやりとりに、飼い主さんたちは思わず笑顔になってしまうのでした。

ふたりの優しい空気に癒やされると絶賛！

そして、たくさん遊んだあとはふたりで休憩タイム。ゆっくり休めるようにと、ケージで休憩することになったちゃぽちゃんのところへやってきた息子くんは、ちゃぽちゃんにお水をあげようと手のひらにお水を入れて、柵越しにちゃぽちゃんにお水をくれたのだそう。その優しさに、思わずキュンとしてしまいます。

その後も、ふたりは仲良く寄り添って楽しく遊んでいたとのこと。息子くんへの大好きの気持ちが抑えきれないちゃぽちゃんと、そんなちゃぽちゃんを優しく見守ってあげる息子くんの光景に、たくさんの人が癒やされています。

この光景には、「可愛すぎます♡」「何にでも興味があるお年頃ですね」「息子くんに何かあったら、ちゃぽちゃんが助けてくれそう！」と感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『シーズー | ちゃぽ』では、そんな元気いっぱいなちゃぽちゃんの日々が綴られていますよ。

ちゃぽちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「シーズー | ちゃぽ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。