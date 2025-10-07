正三塁手の固定化にド軍が奔走？ 強打の名手ブレグマンがFA濃厚で1億ドル以上の投資か「優秀な選手のためなら惜しまない」
攻守で存在感を示すブレグマン(C)Getty Images
名手の動静が水面下で動き出している。現地時間10月4日、MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者は、レッドソックスのアレックス・ブレグマンが、現行契約のオプトアウトを決断。2年連続でのFAが有力になったと報じた。
【動画】大舞台で際立つ勝負強さ！ ド軍獲得候補になるブレグマンの打撃シーン
市場に出れば、人気銘柄となるのは必至だ。現在31歳のブレグマンは、今年2月にレッドソックスと3年1億2000万ドル（約186億円）で契約を締結。その中にはオプトアウト権が付帯されており、「FAになることがほぼ確実視されている」情勢だという。
今季は怪我もあって離脱する時期もあったが、打率.273、18本塁打、62打点、OPS.821とまずまずの成績を記録。2024年にゴールドグラブ賞に輝いた高い守備力も健在で、市場でのニーズはあると見られている。
もっとも、「このロッカールームにいる選手全員が、1年をかけて成長してきたことがわかる。この部屋にいる仲間のことを考えて、僕はより良い選手になる」と語ったブレグマン本人の言葉を鵜呑みにすれば、残留の目も残されている。実際、フェインサンド記者も「復帰する可能性は、決して低くない。長期契約を結び直すかもしれない」と説いてもいる。
とはいえ、若返りもチーム強化のポイントの一つとなっているレッドソックスが、ブレグマンに大枚を叩くは不透明だ。ゆえに「FA市場に出る可能性が高い」というわけである。
争奪戦が必至とみられる中で、獲得候補として名を挙げられているのが、ドジャースだ。
マックス・マンシーを筆頭に正三塁手の固定化に苦戦しているドジャースにとって、31歳と最盛期にあるブレグマンは、格好のターゲットと言えよう。米誌『Sports Illustrated』は、フェインサンド記者のリポートを引用した上で「ボストンで生産性の高い1年を送ったブレグマンは興味深い可能性を秘めている」と断言。1億ドル（約150億円）を超えるとされる高額契約がネックとしながらも、「ドジャースは優秀な選手のためなら多額の資金を惜しまない」と続けている。
打線の核となれる強打者が加われば、ドジャースにとっては鬼に金棒となるが、ブレグマンはどのような決断を下すだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]