U-20日本代表とW杯で対戦するフランス、仏紙は苦戦を予想「日本は有力なダークホース」「仏はプレーレベルを上げよ」

現在、チリで開催されているU-20ワールドカップ。

U-20日本代表はグループステージを3戦全勝で突破した。

エジプトに2-0、チリにも2-0で勝利、そして、ニュージーランドは3-0で撃破。グループステージを終えて無失点なのは日本だけで、海外では優勝候補にも挙げられている。

初優勝を狙う日本は、決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦する。そのフランスはグループEで2勝1敗の3位だった（アメリカ、南アフリカと同勝点）。

仏紙『L'Équipe』と『Ouest-France』は、日本との対戦についてこう伝えていた。

「浮き沈みがあったフランスは、グループAを首位突破した日本と対戦する。日本はグループステージで強い印象を残した。無失点での3連勝を飾ったのだ（7得点、0失点）。その支配的なプレーで今大会の有力なダークホースのひとつになっている」

「フランス代表にとって、いまだ無敗である日本との対決は難しい試練になる。歴史を刻みたいのであれば、フランスはプレーレベルをさらに引き上げる必要がある」

フランスのレジェンドであるジネディーヌ・ジダンの四男であるエリアス・ジダンらを擁するU-20フランス代表だが、グループステージでは南アフリカに2-1、アメリカに0-3、ニューカレドニアに6-0という結果。日本戦ではこれまで以上のプレーが必要だととらえられているようだ。

エリアス・ジダン

ちなみに、19歳のエリアス・ジダンは、195cmの大型センターバック。

日本対フランス戦は日本時間9日（木）の午前8時にキックオフされる。