次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

成果が見えない期間の意味

努力を重ねても成果が出ない時期があります。

停滞は誰にとっても苦しいものですが、実は大きな成長の前触れであることが少なくありません。

停滞期をどう捉えるかで、次の飛躍の大きさが決まります。

本記事では「停滞の価値」について考えます。

停滞しているときは「自分は無駄な努力をしているのでは？」と不安になりがちです。

しかし、この期間は基礎を固める時間でもあります。

筋トレにおけるプラトー（伸び悩み）のように、表面上の成果が止まっているだけで、体や思考は次の成長に備えて変化しています。

成果が見えない時間を耐えることが、飛躍の条件なのです。

他人との差が生まれる瞬間

多くの人は停滞を耐えられずにやめてしまいます。

しかし、そこで続けられる人だけが、停滞を抜けたときに一気に他人との差を広げます。

努力は線形ではなく、一定期間の停滞を経て、非線形に成果が跳ね上がるものです。

この構造を理解すれば、停滞期はむしろチャンスに見えてきます。

停滞を「仕組み化」して乗り越える

停滞を乗り越えるには、感情に依存しない仕組みを持つことが有効です。

具体的には「時間になったら自動的に行う習慣」を設けることです。

やる気があるかどうかに左右されず、淡々と続けられるようにする。

これにより、停滞期でも努力を継続でき、次の成長曲線を迎える準備が整います。

停滞期は無駄な時間ではなく、次の飛躍のための蓄積期間です。

他人が離脱する中で、続ける人だけが大きな成果を手にします。

成果が見えなくても、自分のルールで淡々と積み重ねる。

その姿勢こそ「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、停滞を恐れずに受け入れ、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

