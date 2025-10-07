◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースのロバーツ監督が６日（日本時間７日）、敵地のフィリーズ戦の試合前に記者会見を行った。

チームはレギュラーシーズン最終盤からポストシーズンにかけて８連勝中。その間５０得点、１試合平均６・２５点を挙げている。低迷時期が長かった打線が復調したことを質問されたロバーツ監督は「重要な試合を連続して戦ってきたことで、打線の集中力が保たれている。５日間の休みなどなく、実戦をやり続けていることが我々の集中力を維持させている」とパドレスとの地区優勝が終盤までもつれたこと、初戦シードを取れずともワイルドカードシリーズを戦ったことで、集中力が高まってきたと指摘した。

「そして一番重要なのは、選手たちが忍耐強くいることだ。狙い球を仕留め、四球を選び、全方向に打つ。そういう要素がポストシーズンで効く。私たちはかなり前からそれをやってきていて、今ちょうどそれが出てきている」と打線の状態に自信を見せた。