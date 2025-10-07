プロ野球・巨人の萩尾匡也選手が坂本勇人選手、長野久義選手からもらった金言を語りました。

萩尾選手はシーズン初期に1軍での出場がありましたが9試合にとどまり、5月16日に登録を抹消。そこから2軍生活が始まりました。

悩んでいる中で先輩らに相談したといいます。「2回目に二軍に落ちたときに坂本さんもファームにいらっしゃって、坂本さんや長野さんとお話しする中で、二軍と一軍を行ったり来たりするのをどうやったら脱却できるのか2人といろんな方向から話した」。

2人からのアドバイスは“体重増加”。「体重増やしてとにかく長打打てるところをより伸ばして、その中で走れたらいいとなって、シーズン中に体重5キロ増やせと言われて、勇人さんには『今年捨てるぐらいの気持ちでやりきれ』っていわれた」と話します。「成績は絶対落ちると思ったので悩んだんですけどやるって決めて、7月までで4キロぐらい増やした」と実際にアドバイスを実行に移しました。

肉体改造により体の使い方が変わり6月は10試合連続ヒットなしと苦しい状況が続きましたが、7月で開花。猛打賞に加え、2度のマルチ安打で7月打率は3割に近づきました。しかし8月上旬にケガにより今シーズンを終えました。「後半戦始まってからやっと体がこの重さと毎日のトレーニングに慣れてきたかなというときにケガしたのでメンタル的にしんどくて、ただケガしてまだまだ自分の体が伸びしろあると感じた。体幹からインナーから見直してやりたい」と前向きに話しました。

今季の自己評価については「成績からいったら0点に近いような成績、過去2年でもキャリアで1番低い成績なので」と話すも「選手として生まれ変わりたいという思いでやってきた1年だとすると70点80点だせるいいシーズンになりましたし、来年以降にも絶対つながってくる」と今後に向けてプラスになるシーズンと語りました。

(10月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)