元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が6日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（深夜0・15）が出演。プライベートで仲良しのタレントと最近は全く連絡を取っていないことを明かした。

今回から同番組は「ドリームエンタ」枠として、「あのちゃんねる」「ハマスカ放送部」とともに週替わりで月曜深夜を盛り上げることに。これにより1時間の放送となった。

第1回となった今回は、「2人で予算ゲットロケ」「あのちゃんと仲良くなろう」2つの企画が放送された。「あのちゃんと仲良くなろう」では「あのちゃん」ことタレント・あのがスタジオに登場した。

番組スタッフがMC2人との関係性についてあのに尋ねると、齊藤が「それこそ『あのちゃんねる』に」と特別版に出演したことがあると明かし、あのも共演したのは「1回くらいしかない」と伝えた。

また、齊藤の印象については「ゆうちゃみさんと凄い仲がいいという印象で」と伝えると、ヒコロヒーが「あぁ!そっかそっか。まだ仲良いの?」と切り込んだ。これに齊藤は「いや…最近はもうちょっと連絡が全然…」と告白した。

まさかの現状を伝えられてヒコロヒーは大笑い。スタジオにも爆笑が広がる中、齊藤は「いや!違うんですよ!」と決して仲違いしているわけではないとし「連絡したいけど、していいのかなぐらいの感覚です」と、多忙すぎるゆうちゃみを気遣っていることを伝えた。