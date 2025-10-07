プロフィギュアスケーターの村上佳菜子さん（30）が、ヘルスケアサービスと医薬品メーカーが協力したトークショーに登場。自身が患った多嚢胞性卵巣症候群（たのうほうせいらんそうしょうこうぐん）について語りました。

多嚢胞性卵巣症候群（通称：PCOS）は、卵巣の中に小さな卵胞（嚢胞）が多数できる病気で、月経異常や不妊、多毛、肥満等を引き起こします。初経から閉経までの女性のうち5〜8％（20人に1人）が発症するとされ、ホルモン異常により子宮体がん等のリスクを増加させるといわれています。

村上さんは2017年4月に競技生活からの引退を表明。病気を自覚したのは引退後だそうで「私は毎年引退してからは子宮けいがんの検査だったりとか、乳がんの検査っていうのは毎年やっているんですけれども、そこで初めてPCOSだよってお医者さんからちゃんと言われた意識があります」と明かしました。

診断の前からこの病気のことは知っていたそうで「お母さんが元々PCOSを持っていて、大変だったんだよって、『もしかしたら佳菜子もあるかもね』っていうふうに聞いていたんです」と自身の母親も同じ病気であるといい、「なのでお医者さんに言われた時はそんなに驚くこともなく、やっぱりそうなんだってとらえることができた」と振り返りました。

病気が判明してからは「月経不順っていうのはPCOSから来てるのかな、というのは診断されてから気づいたんです。そこまでは“ただ不順だ”ってだけでとらえていた」と、体の不調への意識にも変化があったといいます。

そして、対処法について「PCOSだって分かってからは色んな対策をしたりとか、ネットで色んなことを検索したり試行錯誤しながら向き合っている。なのでPCOSだと色々大変な部分もあるんですけど、例えば私も結婚していつかは子供がって思った時に、医療が発達してるので、助けてくれるところがあるなっていうのは、改めて自分がなって視野を広げてみたら、そんなに思い込まなくてもいいのかなって思いました」と前向きにとらえていると語りました。

村上さんが登壇したのは『LunaLuna× アストラ ゼネカ 「私のからだ、私の未来 〜女性が知っておきたいセルフケア〜」』。村上さんが発症したPCOSのほか、婦人科がんの予防啓発などが行われました。