女優飯島直子（57）が2日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。「バカ」について言及する一幕があった。

俳優で画家の片岡鶴太郎（70）をゲストに招き、東京・御徒町の蕎麦店でさまざまなトークに花を咲かせた。鶴太郎が自身が本格的に役者の道を目指した際の、ストイックな経緯など熱弁しつつ振り返ると、飯島は「すごい！ストイックですね〜。そう思っていてもなかなかできないじゃないですか」などと感嘆した。

鶴太郎が「直子さんはそういうの、どうなんですか？」と聞くと、飯島は「行動力はめちゃくちゃあるんですけど、意外と飽き性なんで…“バカ”なのかな？ すぐ忘れちゃうんですよ。毎日やってたのに忘れちゃうんですよ」と謙遜気味に答えた。

すると鶴太郎は「直子さんね、バカなんてこと、ありえないよ。この仕事、それじゃ務まりませんから。自分のことを絶対に、冗談でも“バカ”なんていっちゃいけません。こんな素敵な方が自分のことを…」とフォローするように話した。

しかし飯島は「鶴太郎さん、この業界ってね、“天才肌の人”たちと“バカ”と2つに分かれてるんですよ。これはもう、間違いないです！」と業界の「天才とバカ」論を熱く主張。鶴太郎が「例えばバカは誰がいるの？」と突っ込むと、飯島は「言えないですよ〜」と答え、笑いを誘っていた。