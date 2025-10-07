初めて観るならこの作品！　恋と歴史が交錯するオペラの王道『トスカ』【まいにちイタリア語】

舞台の表から裏から、オペラの魅力に迫る『まいにちイタリア語』の人気連載「今度こそ オペラ観（み）に来る？」。イタリア語通訳・翻訳者で、オペラの通訳、台本翻訳、字幕作成でも活躍する本谷麻子さんのエッセイは、読めばオペラ好きの人もそうでない人もオペラへの見方が変わること請け合いです。



今回はオペラ初心者にもおすすめ、プッチーニの『トスカ』をご紹介します。



今度こそ オペラ観に来る？

『トスカ』～飛び降ります、仕事ですから

初めてオペラを観にくる人に、おすすめの演目を改めて真剣に考えてみた。プッチーニの『トスカ』はどうだろう。いろいろな面でオペラらしい作品だ。



リブレット（オペラの台本）に指示された時代や場所を移して演出する手法は「読み替え演出」などと呼ばれ、オペラ演出でも頻繁にある。熱心なオペラファンには反対派も少なくないようだが、個人的には嫌いではない。ただ『トスカ』の読み替え演出は少ないようだ。それには理由がある。



物語の舞台は1800年6月13日から14日未明のローマ。なぜ日付まで指定されているのかというと、北イタリアの都市でナポレオンのフランス軍がメラス将軍率いるオーストリア軍と戦った史実「マレンゴの戦い」が背景にあるからだ。戦況は時々刻々と変わり、一旦は敗北が報じられたナポレオンが逆転勝利を収める。当時のローマは共和政府が崩壊し、王制が恐怖政治を敷いていた。単純にいうと、反ナポレオン体制だ。オペラの第1幕では「ナポレオン敗北」、つまりローマの王制側の勝利が告げられる。



舞台背景となる建物も、リブレットに具体的に指示されている。第1幕は聖アンドレア・デッラ・ヴァッレ教会、第2幕はファルネーゼ宮殿、第3幕は聖アンジェロ城と、現存するローマの名跡が並ぶ。ここまで指定されて、『トスカ』を例えば近未来都市に読み替えて演出しようとする演出家も少ないだろう。



恋と歴史が交錯する物語もオペラの王道だ。人気オペラ歌手のトスカは、画家のマリオ・カヴァラドッシと愛し合っている。権力を笠に着て政敵を弾圧していた警視総監スカルピアは、かねてから目をつけていた共和主義者マリオの恋人トスカを我がものにしようと、彼女の嫉妬心を利用して恋人二人を罠にかける。スカルピアは拷問の末にマリオの処刑を決め、彼の命と引き換えにトスカに肉体関係を迫る。追い詰められたトスカは、スカルピアを刺し殺してしまう。さらに、救ったはずのマリオを目の前で銃殺され、トスカは聖アンジェロ城から身を投げる。



『トスカ』が面白いのは、やはりオペラ歌手がオペラ歌手を演じ、オペラチックなセリフを次々繰り出して、オペラの幕切れにつきものの死を迎えるところだ。トスカのキャラクターも強烈で、登場するなり恋人に「なぜすぐに扉を開けてくれなかったの？ 別の女と会ってたの？」と嫉妬全開。うーん、ちょっと怖い。



このオペラでいちばん有名なアリア（独唱曲）はトスカが歌う、邦題にしてその名も「歌に生き、恋に生き」だ。イタリア語では“Vissi d'arte, vissid'amore”、この場合のarteは芸や技巧という意味だ。彼女は歌一本で生き抜いてきた女だ。ひたすら芸を磨き、敬虔なカトリック信者で、愛の激情に翻弄される情熱の人、それがトスカなのだ。トスカを歌う歌手には、高い声楽技術と演技力と精神力が求められる。オペラ歌手中のオペラ歌手だ。そのオペラ歌手が、散々歌いまくったあと、最後には「スカルピア、神の御前で！」と城から身を投げる。



このフィナーレを舞台裏から見る。ソプラノ歌手は、たいてい裾の長いドレスを着て、足がすくむような高さの舞台装置から飛び降りている。照明も暗い。装置の裏に仕込んだ棒高跳びに使われるようなマットレスにダイブし、緞帳（どんちょう）が降りたとたん、すっくと立ち上がってカーテンコールに向かうソプラノ歌手の姿を見ていると、芸に生きる女の格好良さを目の当たりにした気分になる。そうか、今も昔も歌姫は自立して働く女だ。そう思うと、トスカという女性の見え方も変わってくる気がする。

作品ミニ解説

1976年のデ・ボシオ監督の映画『トスカ』は、全編ローマ・ロケ。実際の名跡で撮影されている。第1幕の教会から第2幕のファルネーゼ宮殿（現在はフランス大使館）まで徒歩5分くらい、第3幕の聖アンジェロ城も徒歩圏内。次のローマ観光にいかがでしょう。

本谷麻子

ほんや・あさこ。東京外国語大学博士課程前期修了。イタリア語通訳・翻訳者。2000年、新国立劇場で舞台通訳デビューを果たして以来、通訳・台本翻訳・字幕作成などでオペラに関わり続けている。「オペラファンじゃないし」と思いつつも、オペラにまつわる物事や人々をこよなく愛している。

◆『まいにちイタリア語』2025年4月号

◆文 本谷麻子

◆イラスト 門川洋子

◆写真 森浩司